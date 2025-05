Netflix zaszokował. Ta decyzja bardzo nie podoba się użytkownikom

Netflix coraz więcej uwagi poświęca reklamom. Z najnowszych zapowiedzi firmy wynika, że pewne zmiany... delikatnie mówiąc: nie każdemu przypadną do gustu. Wielu uważa, że to już o krok za daleko.

Netflix jest niekwestionowanym królem w świecie serwisów VOD - i absolutnie nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś miało się w tym temacie zmienić. Gigant stale majstruje przy swojej usłudze, a teraz dowiadujemy się, że przygotowuje się on do wdrożenia przełomowej zmiany, która może na zawsze odmienić sposób, w jaki konsumujemy treści online. Już w przyszłym roku użytkownicy planów z reklamami będą mogli oglądać spoty generowane przez... sztuczną inteligencję. Będą one wyświetlane zarówno w trakcie odtwarzania serialu, jak i podczas wstrzymywania oglądania. To decyzja, która już teraz wywołała sporo zamieszania i wzbudziła skrajne uczucia wśród subskrybentów.

Wygodnie i tanio już było. Teraz jest drogo i z reklamami

Platforma, która zaskarbiła sobie sympatię użytkowników przede wszystkim szeroko pojętym komfortem i wygodą, opcją oglądania bez przerywników, dziś coraz bardziej przypomina klasyczną telewizję. Na tegorocznym wydarzeniu Netflix Upfront, odpowiedzialna za reklamy w firmie Amy Reinhard pokazała nadchodzące funkcje interaktywnych reklam, które tworzone będą przy użyciu generatywnej AI. To nie tylko kolejny etap rozwoju technologicznego, ale również sposób na zwiększenie przychodów z reklam w modelu subskrypcyjnym. A jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, reklamy na Netfliksie okazały się strzałem w dziesiątkę. I nie tylko generują ogromne przychody, ale też aspirują do bycia najbardziej pożądanymi pośród całej branży reklamowej, bo trafiają do ogromnej grupy docelowej.

Netflix coraz bardziej lubi się ze sztuczną inteligencją

Netflix od dawna stawia na innowacje, więc... nie jest to pierwszy raz, kiedy platforma kręci się wokół sztucznej inteligencji. Już wcześniej platforma wdrożyła narzędzia oparte na technologii OpenAI, które pomagają użytkownikom sprawniej znaleźć coś do obejrzenia. Jednak generowane za pomocą AI reklamy to zupełnie nowy poziom wdrażania takich rozwiązań w obrębie platformy. Wszystko wskazuje też na to, że Netflix coraz bardziej się z tematem samych reklam rozpędza i... aż strach pomyśleć, co czeka nas dalej. Póki co jednak możemy jeszcze spać spokojnie, bowiem reklamy do Polski najzwyczajniej w świecie... wciąż jeszcze nie dotarły.

