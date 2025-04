Netflix zaskoczył widzów nową opcją. Ucieszy wszystkich użytkowników platformy

Netflix oficjalnie ogłosił wprowadzenie nowej funkcji związanej z napisami w obrębie serwisu. Ta znacząco zmienić sposób, w jaki miliony użytkowników konsumują treści wideo. To pierwszy raz, kiedy gigant VOD zaoferuje wyświetlanie napisów wyłącznie dla dialogów, bez dodatkowych oznaczeń dźwięków czy efektów akustycznych - jak miało to miejsce dotychczas. To odpowiedź na potrzeby widzów, którzy preferują oglądanie filmów i seriali z napisami, ale nie potrzebują pełnych napisów dla osób niesłyszących - bo to przede wszystkim z myślą o nich przygotowywane są napisy w rodzimym języku danej produkcji.

Netflix z nowym podejściem do napisów. Już nie tylko dla osób niesłyszących

Netflix doskonale obserwuje swoich widzów i wyciąga wnioski. Z zebranych przez nich danych wynika, że niemal połowa czasu spędzanego na oglądaniu treści w Stanach Zjednoczonych odbywa się z włączonymi napisami. Dlatego też nowe podejście do napisów zostało stworzone z myślą o tych, którzy chcą skupić się wyłącznie na dialogach, bez rozpraszających informacji opisujących dźwięki. Takowe są opisem dla osób niesłyszących - i stanowią ważny aspekt całości, jednak nie każdy użytkownik napisów ich potrzebuje. Netflix wychodzi na przeciw potrzebom widzów i wprowadza uproszczoną wersję napisów, które to z założenia mają zwiększyć komfort oglądania i uczynić doświadczenie bardziej zbliżonym do oglądania filmów w kinie.

Nowe podejście do napisów na Netflix. Jak skorzystać?

Aby aktywować nową funkcję napisów dialogowych, wystarczy podczas oglądania filmu lub serialu otworzyć menu wyboru języka i wybrać opcję „English” (zamiast „English CC”). Pierwszym tytułem, który oferuje tę funkcję, jest finałowy sezon popularnego serialu „Ty”, który właśnie zasilił katalog platformy. W nadchodzących miesiącach opcja ta będzie stopniowo rozszerzana na wszystkie nowe produkcje stworzone przez Netflixa. Jednocześnie platforma zapowiedziała, że napisy wyłącznie dla dialogów będą wprowadzane globalnie i będą dostępne we wszystkich językach obsługiwanych przez platformę. To oznacza, że użytkownicy w Polsce również będą mogli korzystać z tej funkcji w swoim ojczystym języku – co szczególnie ucieszy przy lokalnych produkcjach. O ich słabym udźwiękowieniu rozprawia się od lat - stad nieprzypadkowo wielu z nas mimo wszystko aktywuje napisy. Niebawem będą one dostępne w jeszcze jednym wariancie, co bez wątpienia cieszy. W końcu od przybytku głowa nie boli - zwłaszcza w kontekście opcji, które faktycznie robią różnicę i po które chętnie sięgamy na co dzień.