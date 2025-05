Netflix chce być jak telewizja. Nowy format zyskuje na popularności

Strategia Netflixa jasno pokazuje, że serwis nie zamierza ograniczać się do bycia platformą VOD. Coraz wyraźniej zmierza w kierunku stania się globalnym centrum wydarzeń na żywo.

Netflix coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie transmisji na żywo. Podczas corocznej prezentacji Upfront, platforma zapowiedziała kolejne kroki w rozwoju tej gałęzi swojej oferty. Widzowie mogą spodziewać się większej liczby wydarzeń transmitowanych w czasie rzeczywistym, w tym sportowych hitów, prestiżowych gal i autorskich eventów.

Netflix stawia na transmisje na żywo

Wśród zapowiedzianych nowości znalazła się rewanżowa walka bokserska Katie Taylor z Amandą Serrano, która odbędzie się 11 lipca i będzie transmitowana na żywo. To jednak tylko początek – dzięki świeżo podpisanej umowie z NFL, Netflix pokaże dwa mecze ligi futbolu amerykańskiego w Boże Narodzenie: starcie Dallas Cowboys z Washington Commanders oraz pojedynek Detroit Lions z Minnesota Vikings.

Nie zabraknie również wydarzeń z branży rozrywkowej. Na 1 marca 2026 roku zaplanowano transmisję gali Screen Actors Guild Awards – jednej z najważniejszych ceremonii nagród filmowych i telewizyjnych. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się także „Netflix Tudum 2025: The Live Event”, czyli własne widowisko platformy, promujące nowe tytuły i gwiazdy.

Wszystkie te wydarzenia dołączą do już obecnych transmisji z gal WWE, które regularnie pojawiają się w serwisie i cieszą się dużą popularnością wśród fanów wrestlingu.

Ważnym elementem prezentacji była również oferta skierowana do reklamodawców. Netflix rozwija swój pakiet reklamowy Ads Suite, wprowadzając nowe możliwości targetowania reklam z wykorzystaniem danych własnych i partnera LiveRamp. Co ciekawe, planowane jest także wdrożenie formatu reklam opartego na sztucznej inteligencji, która będzie dopasowywać treści promocyjne do konkretnych programów i filmów.

Grafika: depositphotos