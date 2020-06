Zobacz też: Polski hit „365 dni” zdominował zagranicznego Netfliksa

Wiemy, że Netflix znakomicie radzi sobie na rynku domowym, w USA, gdzie liczba subskrybentów przekroczyła w 2019 roku 60 mln. Aktualnie mowa jest o około 63 mln klientów i o potędze tego rynku świadczy najlepiej wynik drugiej w zestawieniu Brazylii, gdzie liczba użytkowników to około 16 mln. Wymowne jest też zestawienie przychodu na płacącego użytkownika – 13 do 8 dolarów to naprawdę spora różnica. Stawki te nie spadają w czołówce poniżej 8 dolarów, ale żaden inny kraj nie zbliża się do poziomu kwoty z USA. Wspomniane 13 dolarów to najwyższa wartość, podczas gdy w pozostałych krajach jest to zazwyczaj kwota 10,40 dolara.

Netflix w Polsce – statystyki giganta, mimo wszystko, imponują

Dotyczy to także Polski, która znajduje się na 21. pozycji w rankingu pod względem liczby klientów. Netflix miał mieć nad Wisłą 775 tysięcy subskrybentów na koniec 2019 roku i 879 tysięcy płacących użytkowników. To zaskakująco dobry wynik, biorąc pod uwagę cały czas obecną na polskim rynku niechęć widzów do płacenia za treści wideo i utrzymującą się popularność nielegalnych serwisów z filmami i serialami. Jeszcze bardziej zdumiewające są prognozy na II kwartał tego roku, który Netflix miałby zamknąć w Polsce 917 tysiącami klientów. Przy utrzymaniu takiego tempa rozwoju do końca czerwca baza polskich użytkowników miałaby wzrosnąć do 997 tysięcy, więc Netflix byłby o krok od przekroczenia granicy 1 miliona klientów!