W tym, że „365 dni” lideruje rankingom Netfliksa zagranicą na pewno pomaga nowy sposób zliczania odtworzeń przez serwis. Wystarczą dwie minuty seansu, by podbić statystykę, a można śmiało zakładać, że „365 dni” jest rzadko oglądane w całości – widzowie wybierają poszczególne, najbardziej znane i najpopularniejsze sceny, ale summa summarum film przoduje w statystykach. Wśród filmów jest numerem jeden, a wśród wszystkich treści wyprzedza go tylko 4. sezon „13 powodów”.

Just finished #365Dni & while the sex scenes were great, the story itself just romanticizes kidnapping & a forced relationship. You basically just watch shawty get Stockholm syndrome 🥴

Watched 365 DNI bec of the noise it created. Can I just say that the movie IS TOO OVERRATED. I can only cringe over their lines, predictable story plot, and unrealistic twists.

You know what it is called when u fall in love with ur kidnapper? Its Stockholm Syndrome. Not love sis

