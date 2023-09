Takiego zestawu seriali animowanych pozazdrości każda platforma. Nowości z Netflix DROP 01

Czekacie na nowe anime i seriale animowane of Netfliksa? Zobaczcie cały zestaw nowych zwiastunów i zapowiedzi serii, które na platformie pojawią się w najbliższym czasie. Jest na co czekać!

Netflix wie, co fani anime lubią najbardziej - premiery i zapowiedzi nowych serii, które na platformie pojawią się w najbliższym czasie. Japońskie animacje (i nie tylko) stoją na naprawdę wysokim poziomie - i nie mówię tu wyłącznie o tytułach licencjonowanych, które warto nadrobić. Pomoże w tym lista najlepszych anime na Netflix, którą kilka miesięcy temu przygotował dla Was Kamil. W swojej ofercie Netflix oferuje też szereg serii na wyłączność, które przyciągają uwagę widzów z całego świata. I właśnie zaprezentował kilka nowych - w ramach specjalnego wydarzenia Drop 01, poświęconego w całości anime oraz innym animacjom, które do katalogu VOD trafią niebawem. W czasie prezentacji pokazano m.in. zwiastuny do trzeciego sezonu "Sonic Prime", nową zapowiedź "Scott Pilgrim Takes Off", zwiastuny do "Blue Eye Samurai" i "Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix".

W ramach DROP 01 Netflix udostępnił także pierwszy zwiastun i fragmenty "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" oraz "Masters of the Universe: Revolution":

DROP 01. Jeszcze więcej anime i seriali animowanych na Netflix

Netflix oficjalnie potwierdził prace nad adaptacją anime znanej serii gier i zaprezentował pierwszy materiał promocyjny "Devil May Cry", który zobaczycie poniżej:

Teaser nie zdradza zbyt wielu szczegółów, ale widać, że kresce w anime "Devil May Cry" bliżej jest do tego, co mogliśmy zobaczyć w Castlevanii niż np. "Ghost in the Shell: SAC_2045", które nie przypadło mi do gustu - nie tylko ze względu na oprawę audiowizualną. Liczę jednak, że adaptacja gry CAPCOM powtórzy sukces łowcy wampirów od KONAMI. Kiedy się o tym przekonamy? Nie wiadomo. Netflix nie zdradził daty premiery "Devil May Cry" ani większości z prezentowanych dzisiaj produkcji. Można jednak spodziewać się jakości na wysokim poziomie biorąc pod uwagę fakt, że platforma ponownie nawiązała współpracę z Adim Shankarem, który był producentem Castlevanii. A skoro jesteśmy już przy tym anime, to warto przypomnieć, że już jutro na Netflix debiutuje "Castlevania: Nocturne" - serial anime, w którym śledzimy losy Richtera Belmonta starającego się dochować rodowej tradycji by zapobiec hegemonii bezwzględnej władczyni wampirów.