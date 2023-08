Takiej adaptacji potrzebował Scott Pilgrim! Trafi na Netflix już jesienią!

Anime produkowane na zlecenie Netflixa to kwestia dość... zawiła. Nie brakuje wśród nich naprawdę solidnych produkcji (np. uwielbiany przez wszystkich Cyberpunk: Edgerunners), ale jest też sporo gniotów na które najzwyczajniej w świecie szkoda czasu. Jeżeli jesteście subskrybentami — warto spojrzeć na nasze propozycje najlepszych anime na Netflix, by nie tracić niepotrzebnie czasu.

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Netflix pracuje nad adaptacją anime uwielbianego komiksu Scott Pilgrim. Marka jakiś czas temu zasłynęła w mainstreamie dzięki fantastycznemu filmowi Edgara Wrighta. A już tej jesieni powróci w formie animacji, która na zwiastunie prezentuje się fantastycznie.

Zwiastun Scotta Pilgrima od Netflix. Takiej animacji potrzebowaliśmy!

Za serial odpowiedzialne jest japońskie studio Science Saru (możecie je znać m.in. z fenomenalnego Ping Pong The Animation, Devilman Crybaby czy Inu-Oh). Od pierwszych zapowiedzi wiedzieliśmy też, że nie zabraknie wśród głosów znanej z filmowej adaptacji ekipy — w tym Michaela Cera'y, Mary Elizabeth Winstead czy Chrisa Evansa. Serial składać ma się z ośmiu odcinków i trafi do katalogu platformy już tej jesieni. Premiera zaplanowana została na nadchodzący listopad! A dokładniej mówiąc: 17 listopada!

Dodatkowym smaczkiem jest też bez wątpienia ścieżka dźwiękowa. Ten chiptune'owy rock zawdzięczamy Josephowi Trapanese'owi oraz zespołowi Anamanaguchi. Brzmi znajomo? No tak, w końcu to oni pracowali też nad ścieżką dźwiękową do uwielbianej, pikselowej, gry Scott Pilgrim vs. The World: The Game.