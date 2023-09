Koniec strajku scenarzystów, dostaną podwyżki i zablokują AI

Gildia scenarzystów i twórców (WGA) rozpoczęła swój strajk w maju tego roku, po tym jak wygasła wcześniejsza umowa ze studiami filmowymi. Zablokowało to na 5 miesięcy prace nad nowymi filmami i serialami, do których nie mogły powstać scenariusze. Aż do dzisiaj.

Scenarzyści wracają do pracy

WGA ogłosiło dzisiaj w nocy, że kończy strajk scenarzystów, którzy będą mogli wreszcie wrócić do pracy nad nowymi filmami i serialami. Pięć miesięcy temu, gdy strajk się rozpoczął, studia filmowe nie chciały przystać na żadne warunki twórców i zapowiadały twardą walkę. 5 miesięcy później okazuje się jednak, że bez scenarzystów branża filmowa za bardzo nie może funkcjonować, a WGA osiągnęła praktycznie wszystko co sobie założyła. W ramach nowej umowy, która ma blisko 100 stron scenarzyście zagwarantowali sobie istotne podwyżki, będzie to 5% po ratyfikacji umowy (co ma nastąpić na początku października), 4% od lutego 2024 roku oraz kolejne 3,5% od lutego 2025 roku. To jednak tylko część nowych podwyżek, bo zmienią się też zasady rozliczania produkcji udostępnianych w serwisach VOD.

WGA zagwarantowało sobie również, że Hollywood nie będzie wykorzystywać treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję do tworzenia nowych produkcji. Nie może być tak, że producent wymyśli sobie zarys historii, którą opisze mu ChatGPT, a scenarzysta dostanie ten projekt i zadanie stworzenia scenariusza, bez żadnych praw do niego. SI nie będzie też mogła poprawiać scenariuszy czy w jakikolwiek sposób ich zmieniać, a materiał wygenerowany przez komputery nie będzie mógł być użyty przy produkcji filmów i seriali. Jednocześnie scenarzysta za pozwoleniem wytwórni będzie mógł korzystać z takich narzędzi jak ChatGPT na potrzeby swojej pracy. Scenarzyści chcą także zablokować możliwość wykorzystania ich twórczości do trenowania sztucznej inteligencji.

Ostatnią istotną kwestią były przychody z serwisów VOD. Scenarzyści narzekali, że takie firmy jak Netflix, Disney czy Warner Bros nie podają wiarygodnych informacji na temat poszczególnych produkcji udostępnianych w sieci. Teraz takie dane mają być dostarczane WGA i w ten sposób będą też rozliczane bonusy za najpopularniejsze filmy i seriale. Minimalna płaca za scenariusz produkcji, której budżet przekracza 30 mln USD ma wynosić 100 tys. USD, o 18% więcej niż dotychczas. Do tego dochodzą różne bonusy, przykładowo jeśli produkcja zostanie obejrzana przez 20% klientów platformy VOD w USA w ciągu pierwszych 90 dni, to scenarzysta dostanie dodatkowo 50% wartości kontraktu. Dodatkowe wynagrodzenie będzie się również należało jeśli produkcja odniesie sukces za granicą. Podwyżki dla scenarzystów są zatem całkiem znaczące, a dodatkowo zyskają oni wgląd w dokładne statystyki serwisów VOD.

Na szybki powrót seriali nie ma co liczyć

Niestety jeśli liczycie na szybki powrót seriali to muszę ostudzić wasze zapędy. Nadal trwa strajk gildii aktorów, a bez nich jak wiadomo żadna produkcja nie ruszy. Nie zapowiada się też aby ten strajk miał się w najbliższym czasie zakończyć, co oznacza opóźnienie premier filmów, takich jak np. druga część Diuny. Ponadto nawet jak scenarzyści wrócą do pracy, to zanim powstaną nowe scenariusze minie 8-12 tygodni. Wygląda więc na to, że w tym roku w Hollywood już za wiele nie będzie się działo.