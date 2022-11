Netflix "zapowiada" produkcję jakiej byś się nie spodziewał. To może być najdroższy produkt w historii firmy

Romans Netflixa z branżą gier wideo nie przestaje mnie zdumiewać. Gigant VOD od kilku miesięcy konsekwentnie przejmuje kolejne firmy z branży, a kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się także o tym, że nie tylko przejmuje, ale też zaczyna budowę takowego "od zera". Jako że lwia część produkcji związanych z ich markami — i przejęciami w ogóle — skupia się w dużej mierze na niewielkich produkcjach indie, raczej nikt nie spodziewa się po tych ruchach czegoś spektakularnego. Ale możemy się niebawem zdziwić, bo jak wynika z najświeższych przecieków: Netflix ma pracować nad grą RPG akcji, w której historię obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. I pewnie nie byłoby w tym nic zaskakującego gdyby nie fakt, że ma to być tytuł z najwyższej półki jakościowej (a tym samym, także cenowej) — czyli tzw. AAA.

Od mobilek do dużych produkcji z prawdziwego zdarzenia?

Początki gier na Netflixie były... raczej skromne. Zaczęło się niewinnie od kilku gier na krzyż — w dużej mierze na licencjach ich własnych seriali. Lwia część tych produktów to były co najmniej solidne gry, a kiedy firma postanowiła głębiej wejść w tę branżę - zaczęło się robić coraz ciekawiej. Przejęcie za przejęciem — i to naprawdę solidnych twórców (m.in. ekipy odpowiedzialnej za uwielbiane Oxenfree) oraz coraz większe promowanie katalogu dostępnych dla abonentów produkcji stało się faktem. Do końca roku ma ich być w sumie 50 — co daje już naprawdę solidny wynik. Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że nie ma tam "reskinów" czyhających na zarobek z mikropłatności — wszystkie gry są z półki premium. Bez płatności wewnątrz aplikacji ani reklam. Czysta frajda.

Netflix buduje nowe wewnętrzne studio gier, aby wyinkubować i zbudować ekscytujące nowe 3-osobowe RPG akcji. Rozwój gry: Eksperymentowanie i prototypowanie interakcji walki, z ostatecznym celem zapewnienia wysokiej wierności walki wręcz w bliskiej kamerze.

Teraz jednak słyszymy o projekcie który nijak ma się do ich wcześniejszych poczynań. Odpowiedzialne jest za nie nowootwarte, amerykańskie studio, na czele którego stoi znany producent Chacko Sonny (na jego portfolio składają się takie hity jak m.in. Overwatch). W związku z tajemniczą grą pojawił się wysyp ogłoszeń o pracę (m.in. dyrektor artystyczny, dyrektor techniczny, starszy producent) — co pokazuje że skala produktu znacznie wykracza poza schemat, do którego byliśmy dotychczas przyzwyczajeni. Ponadto posada reżysera gry (game directora) zdradza także, że ma to być produkcja tworzona z myślą o PC, zaś już po starcie zabawy ma ona być produktem żywym, stale rozbudowywanym.

Poszukujemy kreatywnego i wysoko wykwalifikowanego Game Directora, który pomoże nam stworzyć kierunek gry i kreatywną wizję zupełnie nowej gry AAA na PC. Jako Game Director będziesz kreatywnym liderem jednej z pierwszych generacji oryginalnych gier Netflixa tworzonych wewnętrznie. Będziesz tworzyć wizję i kierować grą od fazy koncepcyjnej poprzez produkcję, jej start i operacje na żywo.

Na tę chwilę wszystko brzmi dość mgliście i tajemniczo, ale widać, że firma chce spróbować swoich sił w zupełnie nowym kierunku. Jestem szczerze zaintrygowany, ale co z tego będzie? Dowiemy się prawdopodobnie nie wcześniej, niż za kilka lat.

