Nie chcecie już z kimś współdzielić konta? Nie ma problemu!

Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja ze współdzieleniem kont na Netfliksie - czyli coś, z czym sama platforma walczy od jakiegoś czasu i co ma wkrótce zakończyć się z hukiem. Niemniej jednak, Netflix wprowadza nowość, która niejednokrotnie jeszcze może okazać się niezwykle przydatna.

Nowa funkcja daje właścicielowi konta całkowitą kontrolę nad wszystkimi profilami. Dzięki temu wszelkie potrzebne funkcje znajdują się na jednej stronie, z poziomu której możemy zarządzać absolutnie wszystkim. Dla przykładu, właściciel konta ma wgląd we wszystkie urządzenia, z których jesteśmy (lub ktoś jest) zalogowani, a także użytkowników, którzy ostatnio coś oglądali, kiedy oglądali oraz z jakiego miejsca. Jeśli jeden z Waszych znajomych mających dostęp do konta jest dobrym samarytaninem i podaje wszystkim dookoła dane do konta, przez co blokuje możliwość oglądania innym, w łatwy sposób można to zmienić.

Netflix bowiem pozwala na wylogowanie się z danego urządzenia, co kiedyś nie było możliwe. Jeśli widzimy interakcje z nieznanego urządzenia i z nieznajomej lokalizacji, wystarczy jedno kliknięcie i problem znika - a pozostałe osoby korzystające z konta nie muszą na nowo się logować ze wszystkich swoich urządzeń.

Kto płaci, ten ma władzę

Dzięki nowej funkcji współdzielenie kont przestanie być jakimkolwiek utrapieniem, a wręcz przeciwnie. Jest to bez dwóch zdań doskonała funkcja i szkoda jedynie, że amerykańska firma z wielkim, czerwonym N w logo, zdecydowała się na wprowadzenie jej tak późno - szczególnie, że wkrótce współdzielenie kont ma już nie być możliwe.

Zasada dotycząca tego, że właściciel konta ma całkowitą kontrolę nad dostępem pozostałych użytkowników do platformy, wydaje się jak najbardziej uczciwa. Co sądzicie o takiej zmianie? Dajcie znać w komentarzach.

