Netflix, choć wciąż jest liderem rynku, musi mierzyć się z coraz mocniejszą konkurencją. Serwis po raz pierwszy odnotował z tego powodu odpływ użytkowników. Stara się również skończyć z powszechnym współdzieleniem kont a także zapowiada reklamy w najtańszym abonamencie, który będzie też zauważalnie uboższy w treści.

Sport dobrze się ogląda

Firma robi więc wszystko, co w jej mocy, aby zatrzymać swoich abonentów. Jak donosi Wall Street Journal, platforma mocno zastanawia się nad wejściem w transmisje sportowe. Netflix ma w swoim portfolio bardzo udane filmy dokumentalne – np. Last Dance – opowiadający o drodze do ostatniego mistrzowskiego tytułu NBA zdobytego przez koszykarzy Chicago Bulls z Michaelem Jordanem. Film cieszył się wielkim powodzeniem na całym świecie.

Teraz Netflix zastanawiała się nad wejściem w transmisje cyklu ATP oraz WTA czyli męskiego i żeńskiego tenisa ziemnego oraz wyścigów kolarskich. Obie te dyscypliny przyciągają rzesze widzów i jeszcze więcej sponsorów. Na razie jednak zrezygnowała ze względu na bardzo wysokie koszty wykupu praw. Wg. nieoficjalnych informacji firma rozważa teraz wejście w sporty które w tym momencie są niszowe i mniej popularne – więc prawa do ich transmisji nie są tak drogie. Będzie to swojego rodzaju poligon doświadczalny – na tej podstawie Netflix oceni czy warto inwestować w sport większe kwoty. Oprócz informacji to ostatnia rzecz, która cieszy się zainteresowaniem widzów „na żywo”.

W tym roku Netflix chciał nabyć prawa do transmisji Grand Prix USA Formuły 1. Ostatecznie przegrał jednak z ESPN który należy do imperium Disneya.

Finansowo Netflix ma się wciąż dobrze

Dane finansowe pokazują, że przychody firmy w trzecim kwartale osiągnęły 7,926 miliarda dolarów. Jest to wzrost rok do roku o 5,9 proc. Firma odnotowuje również zysk netto w wysokości 1,398 mld USD, co oznacza spadek rok do roku o 3,5 proc. Całkowita liczba subskrybentów płacących za globalną usługę streamingową osiągnęła w trzecim kwartale 223,09 mln. To wzrost o 4,5 proc. rok do roku.

W Polsce Netflix jest liderem

Jeśli chodzi o nasz kraj, Netflix wciąż króluje w zestawieniu najczęściej wybieranych platform streamingowych. Ma olbrzymią przewagę nad konkurencją, z 12 815 010 realnych użytkowników wyprzedza Disney+ i HBO MAX. Każda z nich ma nieco ponad 4 mln RU. Imponująco wygląda również średni czas oglądania który wynosi niemal 6h. Z pewnością jest to zasługa udanych seriali. Jednym z ostatnich, który stał się światowym przebojem, jest Wielka Woda – opowiadający o powodzi we Wrocławiu w 1997 roku.

