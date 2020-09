Szef Netflixa opowiada o przyszłości usługi. Na to czekaliście?

To wbrew pozom poważna deklaracja, gdyż wprowadzenie do oferty transmisji sportowych jednej, bardzo popularnej dyscypliny lub konkretnych rozgrywek mogłoby znacząco wpłynąć na bazę klientów. Oferta Netfliksa z dnia na dzień zyskałaby solidną grupę potencjalnych subskrybentów, np. fanów Formuły 1 czy piłkarskiej Premier League. W chwili podjęcia się takiego przedsięwzięcia Netflix zmieniłby też profil swojej usługi, ale nie ma co ukrywać – byłoby to gigantyczne wyzwanie dla takiego molocha i to z wielu powodów.

W tej chwili Netflix może przygotować tłumaczenia wprowadzanych do oferty filmów i seriali ze sporym wyprzedzeniem, dzięki czemu film lub serial trafia w tym samym momencie do blisko 200 krajów. Transmisje sportowe muszą być okraszone lokalnym komentarzem na żywo, więc Netflix musiałby przygotować się na uruchomienie studio w co najmniej kilkudziesięciu językach. Poza tym, jego infrastruktura najprawdopodobniej nie jest przystosowana do jednoczesnego nadawania treści live do, powiedzmy, dziesiątek milionów klientów, ponieważ pracuje teraz na zupełnie innych zasadach. Każda wpadka byłaby rysą na wizerunku Netflixa, a jak wiemy firma stara się zachować miano usługi, która nigdy nie stwarza problemów.

Dotychczasowa strategia Netflixa działa. I to bardzo dobrze