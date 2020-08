10 ciekawostek o Netflix, o których nie mieliście pojęcia

Pierwszy Netflix Original to… przesłuchanie Billa Clintona

Być może określenie to nie do końca odpowiada dzisiejszej definicji projektu oryginalnego, ale warto wiedzieć, że gdy Netflix sprzedawał i wypożyczał płyty przez Internet, to pierwszą produkcją, za której dystrybucję odpowiadał, było przesłuchanie prezydenta USA Billa Clintona przed kongresem w sprawie Moniki Lewinsky. Nagranie telewizyjnej transmisji na taśmie zostało przekonwertowane na cyfrową formę i wypalone na płytach DVD, które sprzedawano za… 2 centy + koszty wysyłki na netflix.com.

Netflix nie był początkowo sukcesem

Pierwsze kilkanaście miesięcy to okres przepalania pieniędzy inwestorów. Pomimo niemałego rozgłosu oraz współpracy z dużymi firmami jak Sony, Panasonic i Toshiba, Netflix nie przynosił zysków, ponieważ klienci korzystający z licznych promocji na zakup i/lub wypożyczenie płyty DVD nie wracali.

Polak, który wpłynął na działania Netfliksa

Arthur Mrozowski, który w wieku 19 lat przeniósł się z Polski do USA, był od samego początku blisko formatu DVD – wszystko dzięki swojemu zajęciu, które polegało na imporcie, a później eksporcie filmów z USA do Polski. Pracując w Netfliksie poinformował Mitcha Lowe, jednego z głównych pracowników w początkowym okresie firmy, o nowej technologii transferowania filmów analogowych na płyty DVD. To właśnie dzięki tej informacji podjęto próbę błyskawicznej konwersji nagrania przesłuchania Billa Clintona na płyty DVD.

Rola aktualnego CEO i współzałożyciela Reeda Hastingsa, była inna niż myślicie

Dla wielu osób twarzą Netfliksa jest Reed Hastings i rzeczywiście na późniejszym etapie rozwoju firmy odegrał on kluczową rolę, by ostatecznie przejąć stery, ale inicjatorem całego przedsięwzięcia był Marc Randolph. To on szefował Netfliksowi przez kilkanaście pierwszych miesięcy rozwijając usługę, podczas gdy Reed Hastings będąc głównym inwestorem (2 mln dolarów) zaangażował się w inne projekty w Dolinie Krzemowej.