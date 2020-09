Netflix wprowadza nowy rodzaj zoptymalizowanej kompresji

Netflix stale dąży do poprawy optymalizacji i jak wcześniej zrobiono to w przypadku materiałów w niższej jakości, głównie z myślą o odtwarzaniu ich na urządzeniach mobilnych, tak teraz dokonano kroku naprzód w kontekście materiałów 10-bitowych w rozdzielczości 4K z HDR-em i dużą liczbą klatek na sekundę. Wprowadzona kilka lat temu drabinka z ustalonymi stopniami jakości (bitrate’u) dla treści w jakości premium przestaje powoli obowiązywać i u coraz większej liczby widzów pojawiają się materiały przesyłane z użyciem nowego standardu.

Netflix zekranizuje najlepszą powieść sci-fi ostatnich lat, razem z twórcami Gry o Tron

Największą różnicą względem poprzednika jest kwestia dostosowania stopnia i rodzaju kompresji do rodzaju materiału. Wszystko bowiem rozbija się o to, jak wiele dynamicznych i statycznych ujęć znajduje się w serialu czy filmie. Do tej pory Netflix wykorzystywał 4-stopniową drabinkę i przesyłał treści w 4K z bitratem 8, 10, 12 lub 16 Mbps niezależnie od charakterystyki materiału. W nowej wersji stopień kompresji jest uzależniany od zawartości i złożoności danego materiału.

Przykład jakości w serialu dramatycznym/thrillerze.

Przykład jakości w sitcomie.

Przykład jakości w animacji 4K.

Dzięki takim zmianom Netflix może nawet zmniejszyć o połowę ilość przesyłanych danych nie naruszając jakości obrazu, choć oczywiście nie mówimy tu o normie dotyczącej każdego tytułu. Spoglądając na wykresy ukazujące różnice w bitracie przy różnych rozdzielczościach warto zwrócić uwagę na rodzaj materiału, którego on dotyczy. Wyraźnie widać, że w sitcomach i tytułach animowanych, gdzie ujęcia nie są tak złożone i dynamiczne, nowy rodzaj kompresji Netfliksa pozwala znacząco zredukować ilość przesyłanych danych, szczególnie przy wyższych rozdzielczościach.

Netflix tłucze się w sądzie z Hollywood. Podobno kradł konkurencji… pracowników

Większa kompresja, mniej danych, lepsza jakość?

Wrażenie robi porównanie sytuacji z bitratem na poziomie 2000 kbps, który ma odpowiadać wcześniejszej jakości przy bitracie 7000-11000 kbps w animacji i ok. 6500 kbps. W odcinku serialu dramatycznego/thrillera można zauważyć, że na tym samym poziomie przesyłu danych można dziś osiągnąć lepszą jakość obrazu i to w rozdzielczości 4K, aniżeli wcześniej przy rozdzielczości Full HD 1080p. Co ciekawe, w najnowszym standardzie najwyższy bitrate dla animacji wynosi zaledwie 1,8 Mbps, ponieważ tego rodzaju materiały mogą być bardzo efektywnie zakodowane i nie ma potrzeby przesyłania tak dużej ilości danych.