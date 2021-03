Netflix może zablokować dzielenie kont. Niektórzy dostają ostrzeżenia

To wszystko oferował Netflix i skoro usługa nie weryfikowała użytkowników logujących się z różnych lokalizacji na to samo konto, a w dodatku zachęcano do dzielenia się kontem z innymi, to użytkownicy dokładnie tak robili. Duża część moich znajomych do tej pory dzieli konto z innymi osobami – z przyjaciółmi, rozsianymi po kraju członkami rodziny, czy nawet nieznajomymi. Skoro koszty dostępu do najwyższego pakietu gwarantującego jakość 4K i możliwość odtwarzania na czterech ekranach jednocześnie można podzielić właśnie na cztery osoby, to comiesięczna subskrypcja zamiast około 60 zł może kosztować zaledwie kilkanaście. To spora oszczędność, dlatego chętnych do samoorganizacji nie brakuje.

Z tego też może wynikać spora baza użytkowników Netfliksa, których jest już ponad 200 mln. Z relacji znajomych oraz przypadkowo napotkanych w Sieci komentujących wynika (to jedynie moje obserwacje, żadne dokładne badania), że Netflix jest taką stałą w świecie VOD i dostęp do serwisu (także dzięki niskiej cenie) utrzymywany jest bez żadnych przerw. Jak wiele osób zrezygnowałoby z subskrypcji, gdyby nie możliwość dzielenia konta z innymi? Jak duży odpływ użytkowników by nastąpił, gdyby każda z tych osób musiała pójść na swoje? Wkrótce możemy mieć szansę się o tym przekonać.

Wkrótce udostępnianie konta na Netflix może być utrudnione

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Prowadzone przez Netflix testy(via AndroidPolice) (które, jak zawsze, nie docierają do wszystkich użytkowników) powodują wyświetlanie komunikatu nawołującego do utworzenia własnego konta. Dzieje się tak w przypadku, gdy lokalizacja adresu IP nie pokrywa się z adresem rozliczeniowym na koncie. Spokojnie, Netflix nie blokuje dostępu do konta, bo można go uzyskać poprzez podanie kodu wysyłanego na adres e-mail lub numer telefonu podane przy rejestracji. Jest to mniej restrykcyjne rozwiązanie, niż te praktykowane przez chociażby Spotify, ale być może to tylko pierwszy krok ku większym zmianom.

Well that was fun while it lasted @netflix. THE END OF AN ERA. THE NETFLIX PURGE HAS BEGUN pic.twitter.com/GNtTDonTiV — SmiteBets (@SmiteBets) March 9, 2021

Nie mniej, same okoliczności mogą dawać do myślenia, tym bardziej, że osoby, którym wyświetlił się komunikat, dostały też szansę rozpoczęcia darmowego 30-dniowego okresu po założeniu nowego konta. Jest to dość wyjątkowe, bo Netflix wyłączył darmowy okres na wielu rynkach, także tych, skąd docierają do nas wieści o zmianach.

To tylko testy, Netflix (jeszcze) niczego nie ogłosił

Netflix nie ogłosił żadnych zmian w regulaminie, ale nie wiemy, czy następnym razem zapytani o to pracownicy firmy nie zmienią narracji i nie zaczną nawoływać do tworzenia nowych kont. A to, nie oszukujmy się, przyczyniłoby się też do zwiększenia bazy subskrybentów, co w związku z rosnącą konkurencją (głównie Disney+) może być bardzo ważne dla serwisu. Netflix potrzebował 4 lat, by przekroczyć granicę 100 mln klientów, zaś Disney+ uczyniło to w około rok, co pokazuje, że rynek dojrzał i jeszcze nie jest do końca nasycony.