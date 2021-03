Nawet nie zauważyliście, że Netflix w Polsce zmienił ofertę

Częste eksperymenty i testy Netfliksa powodują, że o niektórych nowościach dowiadujemy się wcześniej, niż firma by sobie życzyła, dlatego można opacznie odebrać jej zamiary. Dość często w odpowiedziach na pytania mediów znajdziemy sporo wyjaśnień, ale nie zawsze, a wycofanie się z niektórych pomysłów bywa sporym zaskoczeniem. Wszyscy pamiętamy przecież różne cenniki prezentowane użytkownikom podczas rejestracji i rozpoczynania subskrypcji – żadne z innych wariantów, niż te co obowiązują od wielu miesięcy, nie zostały wprowadzone, a odpowiedź Netfliksa była zawsze taka sama: nie mamy w tej chwili nic do ogłoszenia, a prowadzone testy mogą, ale nie muszą oznaczać wprowadzenia zmian w ofercie/działaniu serwisu.

Podobnie Netflix komentował wdrażane głównie w krajach azjatyckich, choć nie tylko, pakiety mobilne, które ograniczają dostęp do usługi z urządzeń mobilnych. Po pewnym czasie z pojedynczej oferty tego rodzaju zrodziły się dwa pakiety: Mobile i Mobile+ różniące się jakością oferowanego streama oraz liczba i rodzajem wspieranych urządzeń. Pakiet z plusem oferował rozdzielczość HD, a nie tylko SD, a wspierane były nie tylko smartfony, ale także komputery i tablety. Pierwszy z nich kosztował 24 zł, co dla pojedynczego klienta jest kwotą znośną, zaś drugi wyceniono na 38 zł.