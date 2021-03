Jazda bez trzymanki od twórców „Domu z papieru”. Recenzujemy „Sky Rojo”

Tutaj tak naprawdę zaczyna się robić ciekawie, ponieważ serial oparto na czarnym humorze i bezpardonowości działań bohaterów. Nie wszystko, co zobaczycie, będzie można racjonalnie wyjaśnić, szczególnie niektóre zachowania poszczególnych postaci, ale przyjmuję, że takie miało być „Sky Rojo”. Zabawne, wybuchowe i zaskakujące. Hiszpańskie słowa wypowiadane z prędkością kul opuszczających karabin maszynowy nadają całości odrobinę egzotycznego klimatu, dzięki czemu w trakcie seansu czuje się pewną lekkość i brak przymusu, by potraktować to co widzę całkowicie na serio. To pewien urok tego rodzaju produkcji i twórcom udało się to dobrze wykorzystać.

„Latynoska miazga” to chyba najlepsze określenie tego serialu, więc w pełni zgadzam się z nazewnictwem przyjętym przez Álexa Pinę i Esther Martínez Lobato. „Sky Rojo” to specyficzna produkcja, wobec której można przejść obojętnie, ale jestem przekonany, że nie zabraknie widzów, którzy po ostatniej scenie zakrzykną „chcę więcej!”. Taka niezobowiązująca rozrywka pełna akcji, drinków i promieni słońca może być najlepszym pomysłem na ponury wieczór/weekend, ale o tym, czy jest to coś dla Was, przekonacie się już po pierwszych 10 minutach seansu.

„Sky Rojo” debiutuje na Netflix 19 marca.