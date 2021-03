Film Data premiery

The Little Things 29 stycznia

Judas and the Black Messiah 12 lutego

Tom and Jerry 26 lutego

Godzilla vs. Kong 31 marca

Mortal Kombat 16 kwietnia

Those Who Wish Me Dead 14 maja

The Conjuring: The Devil Made Me Do It 4 czerwca

In the Heights 18 czerwca

Space Jam: A New Legacy 16 lipca

The Suicide Squad 6 sierpnia

Reminiscence 3 września

Malignant 10 września

The Many Saints of Newark 24 września

Dune 1 października

King Richard 19 listopada