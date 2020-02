Nowe i tańsze pakiety Netflix w Polsce – Mobile i Mobile+

Zgodzę się z częścią argumentów za wprowadzeniem planu, ale wcale nie popieram tej decyzji w 100%, ponieważ widzowie będą teraz świadomie rezygnować z dostępu do Netfliksa na większych ekranach, a na tych część produkcji wypada po prostu lepiej.

Wiem, że koniec końców liczy się to, jak generalnie oceniany jest dany tytuł oraz jak wielu widzów go obejrzało, ale przecież na ostateczną ocenę wpływ ma także to, w jakich warunkach go oglądamy. Czy „Gwiezdne Wojny” czy „Transformers” zrobią na widzu równie duże wrażenie podczas seansu na 5-calowym ekranie i słuchawkach (nie daj Boże głośnikach wbudowanych w telefon), co na 40 czy 55-calowym telewizorze, a o kinie nie wspominając?

Ryan Reynolds w jedynym z wywiadów (Variety) przed premierą produkcji Netfliksa pt. „6 underground” stwierdził, że nie ma dla niego znaczenia na czym subskrybenci zobaczą jego nowy film: „Powinieneś mieć możliwość oglądać co k-wa chcesz, na czym k-wa chcesz. Nie wiem, tak to już chyba jest”. Z drugiej strony odpowiedzialny za „Irlandczyka” Martin Scorsese uważa, że to kina powinny być miejscem premier dla filmów.

A dla Was ma to jakieś znaczenie? Będziecie korzystać z nowych, mobilnych i tańszych planów Netfliksa?

Aktualizacja:

Jak informuje nas biuro prasowe Netfliksa, cały czas trwają prace nad wdrożeniem nowych planów w polskiej ofercie i powinno to nastąpić do 26 lutego. Gdy to się stanie, oczywiście Was o tym poinformujemy.