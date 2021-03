Te klasyki trzeba zobaczyć! Znamy część nowości na Netflix w kwietniu

Dostęp do znanych i lubianych filmów to coś, za co miliony widzów pokochały Netflix. Mimo, że takie tytuły nie należą do najbardziej promowanych, to zasoby polskiego katalogu platformy skrywają wiele perełek, o których istnieniu dowiadujemy się czasem przypadkiem i niestety najczęściej w sytuacji, gdy pojawi się przy nich data usunięcia. Algorytmy serwisu nie zawsze wskazują takie produkcje jako godne polecenia, a szkoda, bo gdy poszperamy i nieco uważniej (przy użyciu zewnętrznych narzędzi) przyjrzyjmy się dostępnym filmom oraz serialom, to można znaleźć coś dla siebie.

Netflix może zablokować dzielenie kont. Niektórzy dostają ostrzeżenia

Rambo i Batman w kwietniu na Netflix

Nie dziwi mnie więc nieoficjalna zapowiedź filmów, które mają pojawić się na Netfliksie, ponieważ wiele pozycji to istne klasyki, do których z przyjemnością się wraca. Dodatkowo, to spora szansa na premierowy seans takich kultowych filmów jak „Rambo”, „Batman” czy „Ścigany”. Wraz z pierwszym z wymienionych filmów do oferty Netfliksa zostaną dodane także II i III część filmów z Sylvestrem Stallone, które pomimo wad zostały chyba raczej lepiej odebrane niż dwie ostatnie produkcje.

Amazon Prime Video doczekał się losowego odtwarzania odcinków

„Batman” natomiast to film z moją ulubioną kreacją Człowieka Nietoperza i Bruce’a Wayne’a dzięki Michaelowi Keatonowi. W obsadzie filmu z 1989 roku wystąpili także Jack Nicholson (Joker) oraz Kim Basinger (Vicky Vale), zaś za najlepszy motyw muzyczny tego bohatera, moim zdaniem oczywiście, odpowiada kompozytor Danny Elfman. Mroczne Gotham i gęsta atmosfera zostały jeszcze bardziej pogłębione w „Powrocie Batmana”, ale niestety nic nie wskazuje na to, by i ten film miał pojawić się na Netfliksie w najbliższym czasie. Co ciekawe, kilkanaście dni po tym, jak na HBO Max/GO pojawią się nowe wydania „Ligi sprawiedliwości” oraz „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”, Netflix dostarczy nam kinową, pierwotną wersję tego drugiego filmu.

Potrzebny jest bojkot tego filmu, by już nigdy nie powstawały takie paździerze. „Ściema po polsku”

Kwiecień na Netflix – Steve Jobs oraz fenomenalny Apollo 11

Na liście nadchodzących filmów znajdują się też „Ścigany” (Harrison Ford i Tommy Lee Jones naprzeciwko siebie w rolach zbiega i policjanta), „Steve Jobs” z Michaelem Fassbenderem w tytułowej roli i scenariuszem Aarona Sorkina, a także „Apollo 11” – jeden z najciekawszych dokumentów ostatnich lat, który zawiera mnóstwo niepublikowanych do tej pory nagrań z pierwszego lotu załogowego na Księżyc. Ujęcia zostały odnalezione w archiwach NASA i odrestaurowane tak skutecznie, że dziś patrzy się na nie jakby były uwiecznione na taśmie dopiero wczoraj. Dlatego mam nadzieję, że „Apollo 11” trafi na Netflix w 4K.

Apollo 11 – recenzja. Epicki dokument o locie na Księżyc

Filmy zmierzające na Netflix w kwietniu 2021:

„Gra dla dwojga”

„Ścigany”

„Wioska przeklętych”

„Olej Lorenza”

„Uśpieni”

„Wszystko stracone”

„Karate Kid II”

„47 Roninów”

„Ze śmiercią jej do twarzy”

„Człowiek ciemności II: Durant powraca”

„Steve Jobs”

„Junior”

„Xanadu”

„Apollo 11”

„Batman”

„Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”

„Chiński zodiak”

„Doktor Detroit”

„Inni”

„Laleczka Chucky: Następne pokolenie”

„Niezapomniany”

„Nieznajomi”

„Oni żyją”

„Przez kontynent”

„Rambo II”

„Rambo III”

„Rambo: Pierwsza krew”

„Ronaldo”

„Serce do walki”

„Shrek: Musical”

„Szansa dla karierowicza”

„Tajemniczy ogród”

„Uciekający kociak 2”

„Ulice w ogniu”

„Uliczne koty”

„W imię ojca”

Źródło: Filmożercy