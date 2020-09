Netflix tłucze się w sądzie z Hollywood. Podobno kradł konkurencji… pracowników

W trakcie trwania sporu, FOX został przejęty przez Disney i trudno powiedzieć, jak do całej sytuacji odnosi się teraz firma-matka. Nie mniej, utrata znaczących w strukturach firmy pracowników jest oczywiście trudne do przełknięcia. Czy w tej konfrontacji rację ma Netflix? A może to FOX, dbający i kultywujący dotychczasowe zasady, powinien wygrać rozprawę? Co istotne, w sporze tym chodzi o coś więcej, niż dwójkę pracowników zmieniających barwy po tym, jak byli kuszeni większymi zarobkami. Netflix występuje tu przeciwko dotychczas obowiązującym zasadom, na które najwyraźniej przystawali wszyscy obecni na rynku.

Przyszłość branży i Hollywood może zależeć od tego procesu

Oczywiście do znaczących transferów pomiędzy studiami i stacjami telewizyjnymi dochodziło już wcześniej, ale stawką nieporozumień czy sporów nigdy nie była przyszłość całej branży. W zależności od orzeczenia sądu, z całą pewnością, strategię pozyskiwania nowych pracowników będą mogły zaplanować inne firmy, które nie będą oglądać się na zasobność portfela. Jeśli firma jest w stanie wypłacić dwukrotność dotychczasowych zarobków pracownika i naprawdę jej będzie na nim zależeć, to co miałoby stanąć im na drodze?