David Benioff i D.B. Weiss biorą się za ambitny projekt

„Wspomnienie o przeszłości Ziemi” to trylogia science-fiction stworzona przez Liu Cixina, doskonale pewnie wam znanego chińskiego pisarza, który jest również autorem powieści „Wędrująca Ziemia” na podstawie, której powstał film o tym samym tytule. Nota bene chińska produkcja zawitała na Netfliksa i zebrała bardzo dobre recenzje, moim zdaniem całkiem słusznie. Wspominana trylogia to jednak dzieło znacznie bardziej ambitne, które porusza temat pierwszego kontaktu ludzkości z obcą cywilizacją. Pierwsza część – „Problem trzech ciał” została wydana w 2008 roku w Chinach, a w 2014 roku po przetłumaczeniu na angielski, zdobyła bardzo cenioną nagrodę Hugo dla najlepszej powieści science-fiction. Dwie kolejne – „Ciemny las” oraz „Koniec śmierci” również utrzymały poziom i jestem zachwycony faktem, że Netflix zamierza przenieść tę historię na duży ekran.

O to, że adaptacja będzie zrealizowana z koniecznym rozmachem i przywiązaniem do detali jestem spokojny. Za realizację mają odpowiadać twórcy sukcesu Gry o Tron, czyli David Benioff oraz D.B. Weiss, a do współpracy zaproszono również samego Liu Cixina oraz angielskiego tłumacza całej sagi – Kena Liu. Wysoki powinien być też budżet tej produkcji, gdy jakiś czas temu pojawiły się plotki, że Amazon Prime chciałby zabrać się za ten projekt, to padła kwota rzędu 1 mld USD. Później została zdementowana, ale pewne jest, że Netflix sporo zapłacił za samą licencję na ekranizację „Wspomnienia o przeszłości Ziemi”. Głupio byłoby zatem oszczędzać na realizacji. Niestety na ten moment nie wiemy, nic więcej, nawet w jakiej formie historia zostanie przygotowana. Jednak biorąc pod uwagę ilość materiału, będzie to zapewne serial zrealizowany w kilku sezonach.

O czym jest Wspomnienie o przeszłości Ziemi?

Trylogia Liu Cixina opowiada historię kontaktów ludzkości z obcą cywilizacją, która zamieszkuje najbliższy nam układ słoneczny – Alfa Centauri. Historia opowiedziana jest oczywiście z perspektywy Chin i rozpoczyna się około 1960 roku, a kończy w dalekiej przyszłości. To czym autor ujął czytelników na całym świecie to jego przywiązanie do detali oraz twardych zasad fizyki. Liu Cixin postanowił przywiązać ogromną uwagę do realizmu, a przy tym zaprezentował kilka bardzo ciekawych teorii. Miejscami książki potrafią się dłużyć i przechodzą częściowo nawet w rozważania filozoficzne (szczególnie w ostatnim tomie) ale całościowo jest to z pewnością pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku. Mój ulubiony tom – Ciemny las, to do dzisiaj dla mnie pozycja nr 1 na prywatnej liście najlepszych książek science-fiction. Nie bez powodu autora tej sagi porównuje się z Arthurem C. Clarkiem, autorem niezapomnianej „Odysei kosmicznej”.

Nie wiem jak wy, ale ja już zacieram ręce i niecierpliwe czekam na kolejne informacje o postępach prac nad tym projektem.

źródło: EW