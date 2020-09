Na nic tak dawno nie czekałem, jak na „MANK” od Netfliksa. Fincher wróci w wielkim stylu?!

MANK – film Davida Finchera na Netflix

O „MANK” słyszeliśmy sporo wcześniej, ale był to dość tajemniczy projekt, o którym nie ujawniono zbyt wiele informacji. Dopiero późniejsze skrawki pozwoliły nam przypisać nowy film Davida Finchera do jakiejś kategorii i platformy. Odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję jest oczywiście Netflix, scenariusz napisał Jack Fincher, za kamerą stanął David Fincher. Dotychczasowy dorobek reżysera, na który składają się filmy „Siedem”, „Podziemny krąg”, „Zaginiona dziewczyna”, „Zodiak” czy „The Social Network” w połączeniu z zapowiedzią fabuły pozwalają sądzić, że będziemy mieli do czynienia z czymś wyjątkowym.