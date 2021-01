Wystarczy kilka godzin, a Netflix zasypie mnie e-mailami i powiadomieniami. Potrzebne są radykalne zmiany

W ustawieniach konta możemy oczywiście swobodnie personalizować opcje komunikacji z nami, a do wyboru jest kilka różnych możliwości. Rezygnacja ze wszystkich wiadomości jest jak najbardziej możliwa, a wiadomości podzielono na zróżnicowane kategorie, więc dość szybko odnajdziecie się w nich i zdecydujecie, które mogą Wam nie odpowiadać. Wydaje mi się jednak, że są one trochę nieprecyzyjne i nie do końca wiadomo, którą z (opisanych powyżej) wiadomości należy przyporządkować, do której kategorii. „Aktualności w serwisie Netflix” są na tyle obszerną kategorią, że mógłbym zaliczyć do niej większość e-maili na temat polecanych treści – szkoda, że ten podział, nie jest bardziej szczegółowy.

Zezwolenie na komunikację marketingowo-promocyjną to jedno, ale tak duża częstotliwość wysyłanych wiadomości to już inna sprawa. Regulowanie tego nie jest możliwe, opcje zaznaczenia rodzaju wiadomości z pozorów są wystarczające, ale odnoszę raczej wrażenie, że stajemy przed wyborem wszystko albo nic. Jeśli mnie irytują, mogę wyłączyć i po problemie – to prawda. Dlaczego jednak Netflix nie rozwiąże kilku innych problemów, dzięki którym takie zasypywanie użytkowników wiadomościami nie byłoby potrzebne. Sekcja TOP 10 sprawdza się co najmniej dobrze, z tego co widzimy, podobnie kategoria „oglądaj dalej”. „Moja lista” to jednak totalne nieporozumienie, ponieważ dodawane tam tytuły nie są wyświetlane w żadnej konkretnej kolejności – ani od najnowszych, ani alfabetycznie, ani od najlepszych.

