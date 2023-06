Najtańsze i najdroższe platformy VOD. Którą opłaca się kupić?

W Polsce mamy kilkanaście platform VOD oferujących różne filmy i seriale. Niektóre oferują dostęp do międzynarodowych hitów, inne skupiają się na polskich produkcjach. W tym tekście skupimy się na najpopularniejszych serwisach działających w naszym kraju. Jak wygląda cennik i co oferują od strony technicznej? Sprawdzamy!

Netflix

podstawowy : 29 zł miesięcznie oferuje dostęp do treści w jakości 720p na różnych urządzeniach jednej osobie

: 29 zł miesięcznie oferuje dostęp do treści w jakości 720p na różnych urządzeniach jednej osobie standard : 43 zł miesięcznie oferuje dostęp do treści w jakości 1080p na różnych urządzeniach jednocześnie dwóm osobom

: 43 zł miesięcznie oferuje dostęp do treści w jakości 1080p na różnych urządzeniach jednocześnie dwóm osobom premium: 60 zł miesięcznie oferuje dostęp do treści w jakości 4K + HDR na różnych urządzeniach jednocześnie czterem osobom

Warto pamiętać, że po ostatnich zmianach jedno konto mogą współdzielić wyłącznie osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym. Miejsca dla dodatkowych użytkowników dostępne w cenie 9,99 zł/miesiąc za miejsce w planach standard i premium. Więcej o współdzieleniu kont na Netflix przeczytacie w naszym podsumowaniu.

Player

Player oferuje szereg pakietów: z reklamami, bez reklam oraz filmy na życzenie. W zależności od wybranego zapłacimy od 10 zł miesięcznie do nawet 299 zł za rok.

plany z reklamami : 10 zł miesięcznie z dostępem do kolekcji uznanych seriali Player Original, filmów i seriali, kolekcja discovery+ oraz kanałów TVN na żywo 20 zł miesięcznie z dostępem do kolekcji uznanych seriali Player Original, filmów i seriali, kolekcja discovery+, kanałów TVN na żywo oraz kanałów EUROSPORT i sportu na żywo 40 zł miesięcznie z dostępem do kolekcji uznanych seriali Player Original, filmów i seriali, kolekcja discovery+, kanałów TVN na żywo oraz biblioteki HBO Max

: plany bez reklam : 20 zł miesięcznie z dostępem do kolekcji uznanych seriali Player Original, filmów i seriali, kolekcja discovery+ oraz kanałów TVN na żywo 30 zł miesięcznie z dostępem do kolekcji uznanych seriali Player Original, filmów i seriali, kolekcja discovery+, kanałów TVN na żywo oraz kanałów EUROSPORT i sportu na żywo 50 zł miesięcznie z dostępem do kolekcji uznanych seriali Player Original, filmów i seriali, kolekcja discovery+, kanałów TVN na żywo oraz biblioteki HBO Max

:

Disney+

Jakość treści udostępnianych na Disney+ różni się w zależności od filmu i serialu. Najwyższa dostępna to Ultra HD 4K, z HDR/Dolby Vision i dźwiękiem przestrzennym. Niektóre filmy oferują format IMAX Enhanced z rozszerzonymi proporcjami ekranu: 1,90:1, które sprawiają, że obraz zajmuje całą wysokość telewizora.

TVP

9,99 zł na 30 dni

14,99 zł na 90 dni

24,99 zł na 180 dni

44,99 zł na 365 dni

Dla osób płacących abonament RTV dostępna jest Strefa ABO oferująca popularne seriale i programy TVP z wyłączeniem niektórych dodatkowo płatnych treści "na żądanie".

HBO Max

miesięczny : 29,99 zł oferuje dostęp do

: 29,99 zł oferuje dostęp do roczny: 234,99 zł

Jakość treści udostępnianych na HBO Max różni się w zależności od filmu i serialu. Najwyższa dostępna to Ultra HD 4K, z HDR i dźwiękiem przestrzennym.

Canal+

Seriale i filmy (bez sportu) : 29 zł miesięcznie lub 174 zł rocznie

: 29 zł miesięcznie lub 174 zł rocznie Seriale, filmy i sport: 49 zł miesięcznie lub 234 zł za pół roku

Serwis oferuje wybrane treści dostępne w jakości jakości Ultra HD 4K. Pakiety sportowe to najważniejsze żużlowe rozgrywki, wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, a także najlepsze występy Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego na żywo.

Amazon Prime Video

Amazon Prime: 49 zł miesięcznie

Kupując abonament Amazon Prime, oprócz serwisu VOD otrzymujecie darmowe dostawy w sklepie Amazon, nawet następnego dnia, bez minimalnej kwoty zamówienia dla milionów produktów, darmowe gry PC w ramach Prime Gaming i subskrypcja na platformie Twitch.

Polsat Box Go

Polsat Box Go Premium : 30 zł miesięcznie za ponad 100 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych oraz tysięcy polskich i zagranicznych filmów i seriali

: 30 zł miesięcznie za ponad 100 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych oraz tysięcy polskich i zagranicznych filmów i seriali Polsat Box Go Premium z Disney+ : 50 zł miesięcznie za ponad 100 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych oraz tysięcy polskich i zagranicznych filmów i seriali a także całą bibliotekę Disney+

: 50 zł miesięcznie za ponad 100 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych oraz tysięcy polskich i zagranicznych filmów i seriali a także całą bibliotekę Disney+ Polsat Box Go Sport: 40 zł miesięcznie dodatkowe 20 kanałów sportowych, Ligę Mistrzów UEFA, PKO BP Ekstraklasę, siatkówkę, tenis i wiele więcej

Viaplay

Viaplay Filmy i Seriale : 15 zł miesięcznie za dostęp do polskich i zagranicznych seriali, filmów i tytułów dla najmłodszych

: 15 zł miesięcznie za dostęp do polskich i zagranicznych seriali, filmów i tytułów dla najmłodszych Viaplay Medium : 40 zł miesięcznie za dodatkowy dostęp do sportu (Bundesliga, Liga Europy, Liga Konferencji Europy, Darts, NHL, IndyCar i wiele innych)

: 40 zł miesięcznie za dodatkowy dostęp do sportu (Bundesliga, Liga Europy, Liga Konferencji Europy, Darts, NHL, IndyCar i wiele innych) Viaplay Total: 55 zł miesięcznie oferuje dostęp do sportu premium KSW, angielska Premier League, Formuła 1

SkyShowtime

miesięczna subskrypcja: 24,99 zł miesięcznie daje dostęp do największych filmowych hitów i seriali na wyłączność w w jakości HD i z dźwiękiem Dolby 5.1 surround

Apple TV+

34,99 zł miesięcznie daje dostęp do stale rosnącego katalogu produkcji Apple Original - zarówno filmów i seriali dostępnych w jakości Ultra HD 4K z HDR (Dolby Vision) i dźwiękiem przestrzennym (Dolby Atmos)

Platformy VOD w Polsce. Którą wybrać?

Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka łatwa - z bardzo prostego powodu. Nie można patrzeć wyłącznie na katalog oferowanych przez dostawców tytułów. Wybór odpowiedniego serwisu VOD to przede wszystkim kwestia indywidualna i pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to sprawdzenie, "co w trawie piszczy" - czyli co możemy tam obejrzeć. Wydawać by się mogło, że Netflix będzie oczywistym wyborem - to tam znajdziemy najwięcej filmów, seriali, programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, kreskówek i animowanych produkcji dla nieco starszego widza. Jednak dla niektórych Netflix to platforma stawiająca na ilość, nie na jakość. Znalezienie "perełek" to zadanie trudne, a przekopywanie się przez rozbudowaną kolekcję Netfliksa jest bardzo trudne, nawet z wykorzystaniem specjalnych kodów. Najlepiej byłoby kupić wszystkie subskrypcje - wtedy mamy pewność, że mamy dostęp do wszystkich najciekawszych dostępnych tytułów w Polsce. Ale w takim przypadku trzeba liczyć się z wysokimi rachunkami i oczywistym brakiem czasu, by obejrzeć wszystko, co nas interesuje.

Stock image from Depositphotos