Netflix podnosi jakość planu z reklamami

Wprowadzenie abonamentu z reklamami przez Netfliksa spotkało się z mieszanymi opiniami. Póki co dostępny on jest tylko w wybranych (12) krajach i cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem. Firma chce to jednak zmienić, bo od dzisiaj plan "Basic with Ads" zamienia się w "Standard with Ads", a to oznacza, że subskrybenci tej oferty dostaną jakość 1080p oraz możliwość korzystania z platformy nawet na dwóch urządzeniach jednocześnie. Co więcej Netflix dokonuje tej zmiany bez podnoszenia ceny, więc teraz abonament z reklamami jest tańszy i lepszy niż ten podstawowy.

Na przykładzie Hiszpanii, abonament z reklamami kosztuje obecnie 5,49 euro, podczas gdy za ofertę bazową trzeba zapłacić 7,99 euro miesięcznie. Dostajemy wtedy tylko jakość 720p oraz możliwość oglądania na jednym ekranie. Jedyna różnica na korzyść planu podstawowego to możliwość pobierania filmów i seriali na jedno urządzenie. W planie z reklamami nie jest to możliwe, brakuje tam też niektórych produkcji dostępnych w abonamentach bez reklam. Plan standardowy dający podobne możliwości jak ten z reklamami kosztuje 12,99 euro miesięcznie, a poza jakością 1080p i 2 ekranami jednocześnie, pozwala też na pobieranie wideo na 2 urządzenia i dokooptowanie dodatkowego "członka rodziny", który mieszka poza naszym domem.

Źródło: Depositphotos

Taki ruch ze strony Netfliksa powinien zwiększyć zainteresowanie abonamentem z reklamami, co przełoży się pewnie na większą bazę użytkowników i możliwość sprzedawania większej liczby odsłon płatnych klipów. Być może właśnie o to chodzi, bo oferując większą bazę użytkowników, firma powinna być w stanie sprzedawać reklamy drożej i tym samym więcej zarabiać. Już teraz przychody z planu z reklamami są większe niż z planu standardowego, stąd podniesiona jakość wideo. W liście do akcjonariuszy spółka wspomina też, że subskrypcja z reklamami będzie szerzej wprowadzana w drugim kwartale, więc można oczekiwać, że nowa oferta pojawi się w kolejnych krajach.

Netflix kończy z wypożyczaniem DVD

Firma poinformowała też, że 29 września 2023 roku wyśle swoje ostatnie płyty DVD w ramach wypożyczalni. Po 25 latach Netflix zamierza wreszcie zamknąć biznes, na którym wyrósł. To historyczny moment, który poniekąd zakończy pewną erę i zaznaczy przejście na całkowicie cyfrową rozrywkę. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze pewnie czas, ale już teraz firma pochwaliła się, że w tym czasie dostarczyła do klientów ponad 5,2 miliarda płyt DVD, a pierwsza z nich to "Sok z żuka", która została wysłana 10 marca 1998 roku.

Jeśli zaś chodzi o same wyniki finansowe Netfliksa, to rynek przyjął je całkiem obojętnie. Kurs praktycznie nie zareagował, bo są zgodne z oczekiwaniami. Przychody nieznacznie wzrosły (o 3,7%), podobnie jak liczba abonentów, których przybyło 1,75 mln i w sumie za Netfliksa obecnie płaci 232,5 miliona osób, co umacnia go na pozycji lidera w streamingu na świecie.