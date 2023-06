Powrót Indiany Jonesa i nowy Wiedźmin! Nowe filmy i seriale w tym tygodniu

To będzie tydzień pełen świetnych powrotów i nowości. Przed nami ostatnia(?) odsłona Indiany Jonesa, nowe sezony Wiedźmina, Yellowjackets i Jacka Ryana, a także premiery Hijack i Wielkie nadzieje.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

https://www.youtube.com/watch?v=PjPW6DX_MaM&pp=ygUmSW5kaWFuYSBKb25lcyBpIGFydGVmYWt0IHByemV6bmFjemVuaWE%3D

To prawdopodobnie ostatnia odsłona Indiany Jonesa, a reakcje krytyków i widzów tylko nakręcają atmosferę. Czy jest aż tak źle? A może jest lepiej, niż sądziliśmy? W nowym filmie Indiana Jones porzucił swoje szalbiercze dni i skoncentrował się na karierze akademickiej. Jednak siły zła nieustannie czają się w ukryciu. Byli członkowie nazistowskiej partii zostają zwerbowani przez rząd Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem jest zapewnienie Zachodowi przewagi nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym.

W kinach od 30 czerwca.

Wiedźmin 3. sezon - część 1

Tym razem i "Wiedźmin" doczekał się podzielenia sezonu na dwie części. Pierwsza z nich ukaże się w tym tygodniu, a nowe odcinki kontynuują wątki z poprzednich serii oraz wprowadzają nowe. W czasie gdy władcy, czarodzieje i potwory na Kontynencie dążą do schwytania Ciri, Geralt zabiera ją z Cintry, aby chronić swoją odrodzoną rodzinę przed groźbą, która na nią czyha. Yennefer, odpowiedzialna za szkolenie Ciri, prowadzi ich do bezpiecznej twierdzy w Aretuzie, gdzie spodziewają się znaleźć odpowiedzi na tajemnicze moce, które dziewczyna posiada. Jednak okazuje się, że trafiają w sam środek konfliktu, w którym panuje skorumpowana polityka, czarna magia i podłość.

Premiera 29 czerwca na Netflix.

Yellowjackets 2. sezon

Długo wyczekiwana polska premiera drugiego sezonu "Yellowjackets" może przynieść sporo odpowiedzi na pytania, które pojawiły się z końcem pierwszej serii. Serial stworzony jest przez Ashley Lyle'a i Barta Nickersona (twórców Narcos). To opowieść o grupie utalentowanych uczennic liceum, które padają ofiarami katastrofy lotniczej w odległej, dzikiej krainie. Serial ukazuje przemianę nastolatek, które przetrwały tę traumę. Jednocześnie śledzi ich życie prawie 25 lat później, kiedy bohaterki próbują złożyć w całość wydarzenia sprzed lat.

Premiera 28 czerwca na CANAL+ online.

Wielkie nadzieje

Fani Olivii Coleman powinni być zadowoleni, ponieważ aktorka wraca w głównej roli w nowym serialu kostiumowym. Opowiada historię młodego Pipa, sieroty, który marzy o lepszym życiu, aż pewnego dnia tajemnicza i ekscentryczna pani Havisham oraz jej niecne intrygi wprowadzają go w mroczny świat pełen możliwości. W obliczu wielkich nadziei, jakie się w nim pokładają, Pip musi odkryć prawdziwą cenę tego nowego świata i przekonać się, czy naprawdę uczyni go człowiekiem, jakim pragnie być. Serial liczy 6 odcinków i jest adaptacją powieści Charlesa Dickensa o tym samym tytule.

Premiera 28 czerwca na Disney+.

Jack Ryan

John Krasinski nie zagra Jamesa Bonda, ale dzięki serialowi "Jack Ryan" zbliża się do tej roli najbardziej, jak to tylko możliwe. W ostatnim, czwartym sezonie serialu "Tom Clancy's Jack Ryan", główny bohater staje przed najtrudniejszym wyzwaniem dotychczas - musi zmierzyć się z wrogiem, który atakuje zarówno zewnętrznie, jak i od wewnątrz. W roli nowego zastępcy dyrektora CIA, Jack Ryan otrzymuje zadanie odkrycia wewnętrznej korupcji, a podczas tego dochodzi do szeregu podejrzanych tajnych operacji, które mogą narazić kraj na niebezpieczeństwo.

Premiera 30 czerwca na Amazon Prime Video.

W powietrzu

https://www.youtube.com/watch?v=WxwKzsklvJo&pp=ygUMaGlqYWNrIGFwcGxl

Tęskniliście za Edrisem Elbą? Aktor powraca w nowym serialu Apple TV+ "Hijack". Samolot linii KA29 zostaje uprowadzony w trakcie siedmiogodzinnego lotu z Dubaju do Londynu. Na pokładzie jest Sam Nelson, doświadczony negocjator korporacyjny, który podejmuje wysiłki, aby wykorzystać swoje umiejętności i ocalić wszystkich znajdujących się na pokładzie.

Premiera 28 czerwca na Apple TV+.