Netflix przygotowuje serial z Sonikiem. Oby był lepszy niż film

Sonic the Hedgehog to jedna z najbardziej charakternych postaci w świecie gier wideo. Na wiele lat jego blask jakby trochę przygasł, ale ostatnio zadziorny niebieski jeż ponownie zdobywa popularność i robi co w jego mocy, by przebić się do mainstreamu. Idzie mu to dość topornie — najwięcej dyskusji było prawdopodobnie w związku z jego hollywoodzkim wizerunkiem. Twórcy zmienili model głównego bohatera dopiero pod naporem krytyki, a sam film był… mocno średni, o czym pisał Konrad w recenzji kinowego Sonica. Był film, będzie kolejny film – i wszystko wskazuje na to, że w 2022 na Netflixie pojawi się także serial animowany z superszybkim bohaterem!