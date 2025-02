Neonet oficjalnie przejęty. Szykują się spore zmiany

Dokonało się. x-kom oficjalnie przejmuje 51 procent udziałów w Neonet – popularnej sieci elektromarketów, która od dłuższego czasu mierzyła się z problemami finansowymi. To jedna z największych tego typu umów na polskim rynku.

W grudniu 2023 roku ogłoszono upadłość jednej z największych sieci elektromarketów w Polsce. Jak informowali przedstawiciele Neonet, decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego była odpowiedzią na problemy z płynnością finansową spółki. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy prowadzone były zaawansowane rozmowy z różnymi podmiotami – w tym znanym z sieci sklepem x-kom, który od jakiegoś czasu inwestuje mocno w rozwój swojej siatki sklepów stacjonarnych.

I to właśnie x-kom potwierdził nawiązanie współpracy z Neonet, umożliwiając osiągnięcie kluczowych synergii, które są istotne dla dalszego rozwoju i obecności Neonet na rynku. Dodatkowo, zapowiedziane w zeszłym roku przejęcie, ma pomóc w realizacji celów finansowych Neonet, co z kolei podniesie potencjał polskiej sieci oraz ważnego pracodawcy. Umowa zakłada, że sieć elektromarketów trafi pod skrzydła, ale najpierw muszą zostać spełnione warunki, takie jak uzyskanie zgód antymonopolowych oraz zatwierdzenie układu z wierzycielami.

Transakcja przejęcia Neonetu przez x-kom stworzy silnego gracza w sprzedaży detalicznej asortymentu komputerów, RTV, AGD i elektroniki konsumenckiej, działającego w modelu omnichannel, z obecnością na terenie całej Polski.

– mówił w październiku ubiegłego roku Michał Świerczewski, prezes spółki x-kom.

Jesteśmy przekonani, że pozyskanie inwestora w postaci x-komu umożliwi skuteczne zakończenie procesu restrukturyzacji Neonetu z korzyścią dla spółki i jej pracowników, wierzycieli, dostawców, a przede wszystkim naszych klientów.

– dodał Marek Majewski, prezes zarządu spółki Neonet.

Neonet oficjalnie trafia pod skrzydła x-kom. Jaka przyszłość czeka sieć elektromarketów?

Teraz stało się to oficjalnie. Przedstawiciele x-kom potwierdzili wczoraj, że firma przejęła 51 procent udziałów Neonet, co oznacza jedno – sieć elektromarketów nie będzie już konkurencją dla popularnego sklepu internetowego i staje się częścią prężnie rozwijającej się grupy.

W najbliższych miesiącach skupimy się na zwiększeniu udziału w sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Wierzymy, że powyższe działania – wykorzystanie najlepszych rozwiązań, jakie mamy sobie nawzajem do zaoferowania oraz ścisła współpraca połączonych zespołów przywrócą rentowność i siłę marki Neonet w ciągu najbliższych miesięcy. Reklama

Co to oznacza dla zwykłego klienta? Na ten moment nie wiadomo i x-kom unika konkretnych odpowiedzi. W mediach społecznościowych już pojawiają się pytania, czy sklepy Nenonet zostaną przemianowane na x-kom – co z pewnością znacznie rozbuduje siatkę stacjonarnych sklepów popularnej platformy internetowej. Jedyną odpowiedzią pozostaje jaką udziela x-kom jest fakt, że w tej chwili nie może odpowiadać na te pytania, warto jednak śledzić rozwój sytuacji.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się jednak, że firma dążyć będzie do synergii w wielu obszarach: od polityki zakupowej, poprzez obsługę zamówień po newralgiczne z punktu widzenia efektywnego funkcjonowanie biznesu rozwiązania, także z obszarów front i back office. Trudno jednak wyrokować jak potoczą się dalsze losy marki Neonet i czy zostanie oficjalnie zastąpiona przez x-kom.

Dzięki temu będziemy mogli efektywniej zarządzać ofertą i sprzedażą, a także obniżyć koszty operacyjne. Naturalnym kierunkiem rozwoju Neonetu będzie rozbudowa oferty IT i GSM zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, co stanie się możliwe dzięki know-how x-komu.

– czytamy w komunikacie x-kom.

