Wielkie przejęcie na rynku sklepów z elektroniką. Neonet z nowym właścicielem

x-kom i Neonet informują o podpisaniu umowy inwestycyjnej. Docelowo Neonet trafi całkowicie pod skrzydła x-komu, co wzmocni pozycję firmy na rynku sklepów z elektroniką – i to nie tylko online.

W grudniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że jedna z największych sieci elektromarketów ogłosił upadłość. Jak podawali wtedy przedstawiciele Neonet, decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego jest odpowiedzią na problemy płynnościowe spółki. Na przestrzeni ostatnich miesięcy trwały zaawansowane rozmowy z różnymi podmiotami, a zawarta właśnie umowa wzmacnia współpracę między x-kom i Neonet, umożliwiając im osiągnięcie kluczowych synergii, które są istotne dla ich dalszego rozwoju. Dodatkowo, wspiera ona realizację celów finansowych Neonet, co z kolei podnosi potencjał polskiej sieci oraz ważnego pracodawcy. Umowa zakłada, że x-kom przejmie Neonet, ale najpierw muszą zostać spełnione warunki, takie jak uzyskanie zgód antymonopolowych oraz zatwierdzenie układu z wierzycielami.

Źródło: Depositphotos

Transakcja przejęcia Neonetu przez x-kom stworzy silnego gracza w sprzedaży detalicznej asortymentu komputerów, RTV, AGD i elektroniki konsumenckiej, działającego w modelu omnichannel, z obecnością na terenie całej Polski.

– mówi Michał Świerczewski, prezes spółki x-kom.

– dodaje Marek Majewski, prezes zarządu spółki Neonet.

x-kom przejmuje Neonet. To ważny krok dla obu firm

A co to oznacza dla dotychczasowych klientów? Połączenie doświadczenia i mocnej pozycji rynkowej obu firm zapowiada ciekawe synergie i nowe możliwości rozwoju. Rozbudowana sieć sklepów Neonet wzmocni zasięg stacjonarnych salonów x-kom, co zwiększy ich dostępność dla klientów. Ponadto, uzupełniające oferty produktów i technologiczne know-how x-komu przyczynią się do wzrostu udziału w sprzedaży internetowej oraz umożliwią dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla klientów. Warto zaznaczyć, że ta współpraca pomoże także w realizacji celów finansowych wobec wierzycieli Neonet.

Przed nami proces integracji, mający na celu wypracowanie docelowego modelu współpracy – rozpoczniemy go zaraz po uzyskaniu zgody UOKiK na przejęcie Neonet. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja przyniesie pozytywną zmianę dla naszych obecnych i przyszłych klientów, dostawców, a także całego rynku elektroniki użytkowej oraz RTV & AGD w Polsce.

– komentuje Mariusz Szałaj, wiceprezes zarządu x-kom, kierujący projektem przejęcia Neonet.

Obrazek wyróżniający: materiały prasowe