Neonet, jeden z największych polskich elektromarketów, ogłasza upadłość

Neonet oficjalnie ogłasza upadłość

Informacja o ogłoszeniu upadłości przez Neonet gruchnęła dzisiaj z zaskoczenia. W bazie Krajowego Rejestru Zadłużonych pojawiło się obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości, którego podmiotem jest Neonet. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu złożyła swój wniosek o upadłość dokładnie 28 listopada tego roku.

Informacja jest o tyle zaskakująca, że absolutnie nic wcześniej nie wskazywało na to, że podobna sytuacja może mieć miejsce. Neonet cały czas przestawiał swoje plany rozwoju i chciał otwierać kilkadziesiąt nowych sklepów rocznie — ba, jeden z nich otworzył się nawet wczoraj — więc wieść o upadłości spółki jest czymś naprawdę zaskakującym.

Dlaczego Neonet ogłosił upadłość?

Skoro nic na to nie wskazywało, to dlaczego doszło do takiej sytuacji? Na ten moment nie ma żadnych szczegółów, a w obwieszczeniu zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości w bazie Krajowego Rejestru Zadłużonych możemy znaleźć jedynie poniższą informację:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest NEONET Spółka akcyjna, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WR1F/GU/787/2023 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 28 listopada 2023 r.

Czy to faktyczny koniec Neonet i decyzja ta oznacza zamknięcie wszystkich punktów sieci w naszym kraju, czy może jednak uda się pokonać te trudności i utrzymać się na rynku? W końcu podobne historie działy się już w Polsce, a tajemnicą nie jest, że dla klientów — czyli nas samych — konkurencja jest bardzo dobra. O tym wszystkim przekonamy się już wkrótce, a tymczasem możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o całej tej sprawie.

Źródło: Krajowy Rejestr Zadłużonych