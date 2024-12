Popularne sklepy gotowe na świąteczny szał. Sprawdź, czy zdążysz z zakupami

Polacy lubią odkładać zakupy świąteczne na ostatnią chwilę, potwierdzają to wszelkie badania i raporty z ostatnich wielu lat. Wiedząc to, platformy sprzedażowe starają się jak mogą, by sprostać tym przyzwyczajeniom rodaków. Jak to wygląda w tym roku? Sprawdźmy.

Dostawa do Paczkomatów InPost przed świętami

Zacznijmy od najpopularniejszego wśród Polaków dostawcy zakupów w e-commerce, czyli InPostu, który jak co roku gwarantuje dostawy, jeszcze w dniu 24 grudnia, ale pod pewnymi warunkami.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost:

Już po raz szósty zapewniamy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia, ale w tym roku wyznaczyliśmy sobie naprawdę rekordowo ambitne cele! Dzięki wysokiej jakości naszych usług i największej sieci logistycznej w Europie, każdą paczkę nadaną 22 grudnia, a w przypadku kilkudziesięciu sklepów nawet 23 grudnia, dostarczymy do odbiorców w Wigilię.

Tak więc, jeśli zamówicie prezent w polskich sklepach internetowych czy platformach sprzedażowych i zostaną one nadane do Paczkomatu InPostu do niedzieli, 22 grudnia,- do godz. 13:00 (w niektórych strefach do 16:00 - tutaj sprawdzicie swoją, wystarczy podać swój kod pocztowy), paczka dotrze do odbiorcy jeszcze 24 grudnia.

Co więcej, przesyłki nadane do poniedziałku, 23 grudnia, do godz. 13:00, również dotrą w Wigilie, pod warunkiem, że zakupów dokonaliście w tych sklepach internetowych: Amazon, Decathlon, Media Expert, Tantis, Answear, Modivo, SUPER-PHARM, Militaria.pl oraz Apart, Born2be, Douglas, DOZ.pl, eZebra, Gemini.pl, GymBeam, Humbi, Kokonki.pl, Many Mornings, Media Markt, Melissa, North.pl, Pakuten, Pancernik, Renee, RTV Euro AGD, R-Gol, Sephora, Sklep Biegacza, Sklep Koszykarza, Sportano, Świat Supli, Ubra, W.Kruk, Warsaw Sneaker Store, x-kom.pl, 4F.

Dostawa zakupów z Allegro przed świętami

Jak pewnie już zauważyliście, brakuje na powyższej liście Allegro, co tylko potwierdza moje przypuszczenia, że współpraca InPost z Allegro, to już bardziej związek tylko z rozsądku - Amazon przejmie InPost? Powoli spełnia się mój scenariusz.

Niemniej, jeśli zamawiacie na ostatnią chwilę prezenty na Allegro, z wysyłką z Polski, nadal macie szansę na dostawę przed świętami, wystarczy dobrze czytać oznaczenia.

kiedy w jakich ofertach jakie oznaczenie między 5 a 12 grudnia w ofertach, w których przewidywany czas dostawy nie jest późniejszy niż:

24 grudnia – na allegro.pl

23 grudnia – na pozostałych rynkach czerwone oznaczenie dostawa dzisiaj / jutro / pojutrze i ikona prezentu lub szare oznaczenie z datą dostawy i ikoną prezentu między 13 a 23 grudnia – na allegro.pl

oraz

między 13 a 22 grudnia – na pozostałych rynkach w ofertach, w których przewidywany czas dostawy nie jest późniejszy niż:

24 grudnia – na allegro.pl

23 grudnia – na pozostałych rynkach czerwone oznaczenie dostawa dzisiaj / jutro / pojutrze i ikona prezentu lub czerwone oznaczenie z datą dostawy i ikoną prezentu

Dokładnie, tak to będzie wyglądało z dostawą przed świętami:

Sami kupujący mogą dla ułatwienie skorzystać z filtrowania takich ofert:

Co z zakupami na Allegro z wysyłką spoza Polski? W zasadzie, możliwe są jeszcze te z wysyłką z Niemiec, Holandii i z Czech.

Miejsce wysyłki Ostatni dzień, w którym wyświetlimy w Twoich ofertach informacje o dostawie przed świętami wysyłka z Azji 4 grudnia wysyłka z Francji 11 grudnia wysyłka z Niemiec i Holandii 12 grudnia wysyłka z Czech 13 grudnia

Dostawa zakupów z TEMU przed świętami

Nie oznacza to, że już nie ma szans na zakupy z dostawą przed świętami, bezpośrednio na azjatyckich platformach sprzedażowych. Temu poinformowało dziś, iż dostarczy zakupione prezenty w kilka dni, jeśli zamówicie je z dostawą z lokalnych magazynów:

Konsumenci w Polsce, ale także Czechach i na Węgrzech, mogą teraz otrzymywać zamówienia z Temu w ciągu zaledwie kilku dni, dzięki nowej opcji wysyłki z lokalnych magazynów. Usługa ta zapewnia wygodę jeszcze szybszych dostaw i pewność, że wymarzone prezenty świąteczne dotrą na czas.

Tak więc na Temu musicie wyszukiwać produkty z oznaczeniem „lokalny magazyn” lub „quickship”.

Dostawa zakupów z AliExpress przed świętami

Przy zakupach przed świętami na AliEpress mamy dwie opcje. Pierwsza pewniejsza, bo platforma przewiduje dostawy w terminie od 2 do 5 dni - wystarczy wybrać produkty z menu "Wysyłka z Polski". Z kolei dostawa produktów z kategorii "Choice", zwykle zajmuje teraz od 7 do 11 dni.

Gary Topp, Dyrektor Handlowy AliExpress na Europę:

Naszym celem jest uczynienie świątecznych zakupów jak najbardziej bezproblemowymi i pozbawionymi stresu. Wiemy, jak ważne jest, aby klienci mieli pewność, że ich prezenty dotrą na czas, dlatego koncentrujemy się na przejrzystych harmonogramach dostaw i łatwych w użyciu narzędziach do śledzenia przesyłek.

Można więc powiedzieć, iż w zasadzie w większości TOP10 polskiego e-commerce możecie jeszcze dokonać zakupów prezentów, ze względną pewnością, iż dotrą one przed lub w dzień Wigilii.

