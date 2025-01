Ten sklep wie, jak rozpieszczać klientów. Darmówek nigdy za wiele

Sklep Epic Games Store już dawno przyzwyczaił nas do rozdawania darmowych gier – z czego najgorętszy okres przypada na okres okołoświąteczny. Darmowe Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts to tylko część oferty darmowych gier, jakie w sklepie pojawiły się w ostatnich miesiącach. Było też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation.

Reklama

Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Minione święta były bardzo atrakcyjne dla graczy, którzy nie chcą wydawać pieniędzy, a gier wciąż im mało. The Lord of The Rings Return to Moria, Vampire Survivors, Astrea: Six Sided Oracles, TerraTech, Wizard of Legend, Dark and Darker – Legendary Status, DREDGE, Control, Ghostrunner 2, HOT WHEELS UNLEASHED, KILL KNIGHT, Orcs Must Die! 3, Redacted, Sifu, Deliverance, Hell Let Loose. Hit za hitem i to nie tylko od małych wydawców. Kto przegapił, niech się bije w piersi, bo taka okazja szybko się nie powtórzy – przynajmniej przez kilka kolejnych miesięcy.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni tytuł, który wzbudził wśród graczy sporo kontrowersji. Oburzenia nie kryli ci, którzy za tę cenioną strzelankę osadzoną w czasach II Wojny Światowej zapłacili pełną cenę. Chodzi tu przede wszystkim o tych wybierających platformę Steam. Mieli oni pretensje do twórców, że nie zaoferowali takiej samej promocji na ich ulubionej platformie. Nie da się jednak ukryć, że zamieszanie wokół Hell Let Loose się opłaciło, gdyż grze przybyło aktywnych graczy – także na Steam.

Epic Games Store z darmowymi tytułami. Co w tym tygodniu przygotował sklep?

Epic Games nie zapomina jednak o graczach i w nowym roku powrócił do standardowego, cotygodniowego rozdawnictwa. W ostatnich tygodniach mieliście szansę przypisać do swoich kont kilka przyjemnych gier. Do wczoraj, do odebrania dostępna byłe było Escape Academy, w której gracze trafiają do tajemniczej "szkoły ucieczki". To tam zdobywać będą doświadczenie, by stać się mistrzami escape roomów (pokojów zagadek). A co przygotowano dla graczy tym razem?

W tym tygodniu w Epic Games Store za darmo dostaniecie urocze Behind the Frame: The Finest Scenery. To interaktywna opowieść o młodej artystce, która kończy pracę nad finalną częścią swojego zgłoszenia do galerii sztuki. Malowanie obrazów, szkicowanie i retuszowanie dzieł sztuki oraz odkrywanie panoramicznych i ręcznie animowanych światów inspirowanych filmami Hayao Miyazakiego i Studia Ghibli.

To relaksujące i subtelne doświadczenie, które może być odtwarzane w dowolnym tempie. Zanurz się w panoramicznym świecie wypełnionym zachwycającymi kolorami, piękną, ręcznie animowaną grafiką i przyjemną dla ucha ścieżką dźwiękową. Jako zapalona artystka szukaj brakujących kolorów, które ożywią Twoje obrazy – pamiętając o okazjonalnych przerwach na kawę i śniadanie, które napędzą cię do działania. Każdy z obrazów ma swoją historię do opowiedzenia.

Gra jest dostępna za darmo do 30.01.2025, do godziny 17:00.