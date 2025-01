Hit za hitem – i to zupełnie za darmo. Ten sklep stale rozpieszcza graczy

Końcówka ubiegłego roku w Epic Games Store była bardzo atrakcyjna dla tych graczy, którzy nie chcą wydawać pieniędzy, a gier wciąż im mało. Darmowe Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts to tylko część oferty darmowych gier, jakie w sklepie pojawiły się w ostatnich miesiącach. Było też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings.

Ci, którzy nadrabiali zaległości, mogli za darmo sprawdzić Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych. Do tego Witch It, Ghostwire: Tokyo, Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete – w sam raz na Halloween. Jednak to dopiero grudzień przyniósł zatrzęsienie darmowych tytułów.

Zimowe szaleństwo w Epic Games dobiegło końca. Te oto tytuły można było odebrać za darmo

19 grudnia wystartowało świąteczno-noworoczne szaleństwo. Te oto tytuły czekały na graczy od 19 grudnia do 9 stycznia:

The Lord of The Rings Return to Moria

Vampire Survivors

Astrea: Six Sided Oracles

TerraTech

Wizard of Legend

Dark and Darker – Legendary Status

DREDGE

Control

Ghostrunner 2

HOT WHEELS UNLEASHED

KILL KNIGHT

Orcs Must Die! 3

Redacted

Sifu

Deliverance

Hell Let Loose

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni tytuł, który wzbudził wśród graczy sporo kontrowersji. Oburzenia nie kryli ci, którzy za tę cenioną strzelankę osadzoną w czasach II Wojny Światowej zapłacili pełną cenę. Chodzi tu przede wszystkim o tych wybierających platformę Steam. Mieli oni pretensje do twórców, że nie zaoferowali takiej samej promocji na ich ulubionej platformie. Nie da się jednak ukryć, że zamieszanie wokół Hell Let Loose się opłaciło, gdyż grze przybyło aktywnych graczy – także na Steam.

Nowy rok Epic Games Store rozpoczął mocną ofertą. Do wczoraj mieliście możliwość odebrania całkowicie za darmo gry Turmoil, która swoją premierę miała już w 2016 roku. To wizualnie urokliwa, pełna ironii symulacja inspirowana gorączką naftową w USA w XIX wieku, w której gracz zarządza firmą naftową szukającą zysku. Odwierty i efektywna sieć rur do wydobycia ropy to dopiero początek sukcesu. Aby zmaksymalizować zyski, trzeba wiedzieć kiedy ją sprzedać. Nie brakuje też elementów ekonomicznych, gdzie musimy kupować niezbędne ulepszenia w mieście, aby poradzić sobie z kamieniami, gazem i lodem. A wszystko to podane w ciekawej i humorystycznej konwencji.

Epic Games Store z nową dostawą darmowych gier. Sklep rozpieszcza graczy

Jednak to już przeszłość, gdyż Turmoil wróciło do swojej poprzedniej ceny – 54 zł. W tym tygodniu za darmo dostępna jest kolejna gra, którą warto dodać do swojego konta. To Escape Academy, w której gracze trafiają do tajemniczej "szkoły ucieczki". To tam zdobywać będą doświadczenie, by stać się mistrzami escape roomów (pokojów zagadek):

Spróbuj sił w kilkunastu pokojach drobiazgowo zaprojektowanych przez ekspertów od prawdziwych escape roomów. Doświadcz bogactwa Escape Academy na własną rękę lub w trybie współpracy dwóch graczy, dostępnym lokalnie, na dzielonym ekranie, lub przez internet. Odkryj kampus Escape Academy i zapoznaj się z barwnymi postaciami wykładowców. Każdy z nich jest mistrzem ucieczki, a niektórzy skrywają pewne tajemnice…

Gra jest dostępna za darmo do 23.01.2025, do godziny 17:00.