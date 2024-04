Ze wspomnianych ostatnich zmian wymienię choćby wprowadzony w listopadzie 2023 roku wymóg dokonania w ciągu ostatnich 12 miesięcy choćby raz zakupów na Allegro przez kupujących, którzy chcą wystawić opinię produktową.

Już w tym roku, może nie do końca zmiana w opiniach, ale mocno wpływająca na relacje sprzedających z kupującymi na tej platformie, a mianowicie usuwanie kupujących z czarnych list sprzedających po 180 dni od ich dodania do niej.

Ostatnia ze zmian w opiniach, to usunięcie w marcu tego roku opcji wystawiania kciuka w dół przy opiniach produktów, od dziś można wyrażać jedynie zadowolenia kciukiem w górę.

Wymóg uzasadnienia negatywnej oceny

Również dzisiaj weszła dużo dalej idąca zmiana w ocenach, tym razem wystawianych przez kupujących sprzedawcom po dokonanych zakupach. Do tej pory, kupujący mogli wystawić pozytywną i negatywną ocenę sprzedawcy bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Zdaniem Allegro spora część kupujących, szła właśnie takimi skrótami i korzystała z takiej możliwości, nie dodając komentarzy do swoich ocen, przez co sprzedający tak na prawdę i do końca nie wiedzieli, co robią dobrze, a co źle.

Teraz się to zmieni, przynajmniej w tych negatywnych ocenach. W przypadku wystawiania pozytywnej oceny, kupujący będą mieli do dyspozycji następujące predefiniowane jej uzasadnienia:

Miła obsługa

Sprzedający szybko odpisuje

Ekologiczna przesyłka

Dobrze zabezpieczony produkt

Dostawa na czas

Dostawa przed czasem.

Skorzystanie z nich nie będzie jednak obowiązkowe. Inaczej, niż w przypadku negatywnych ocen,- kupujący od dziś będą musieli wybrać jedną z takich:

Nieuprzejma obsługa

Brak reakcji na wiadomość

Opóźniony zwrot pieniędzy

Nieekologiczne opakowanie

Źle zabezpieczony produkt

Nieterminowa dostawa

Dostarczono produkt inny niż w zamówieniu

Wysłano uszkodzony produkt

Niekompletne zamówienie

Zamówienie nie zostało dostarczone

Brak faktury VAT

Podejrzewam, że produkt jest nieoryginalny.

Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli wystawić swojej oceny zakupów dokonanych przez siebie u sprzedającego. Allegro zastrzega, iż nadal będzie można dodawać własne komentarze do wystawianych ocen.

Źródło: Allegro.