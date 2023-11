Koniec manipulowaniem opiniami na Allegro. Oto nowa opcja

Dziś kupujemy online więcej niż kiedykolwiek wcześniej. To z kolei sprawia, że platformy zakupowe mają na sobie jeszcze większą odpowiedzialność. Nie tylko muszą dbać o to, by konsument nie został na nich oszukany, muszą pilnować przestrzegania praw producentów (m.in walczyć z podróbkami) oraz - muszą dostarczyć narzędzia pozwalające konsumentom wybrać odpowiedni towar.

Jeżeli chodzi o o to ostatnie, to w tym wypadku mamy do czynienia trochę z grą w kotka i myszka, ponieważ te same narzędzia mogą być wykorzystane zarówno do pomocy innym kupującym, jak i do zmylenia ich. Świetnym przykładem są tu opinie wystawiane sklepom, gdzie kupujący mogą wyrażać swoje zdanie, ale nader często jest to wykorzystywane jako metoda autopromocji przez sprzedawców, bądź też - sposób na pognębienie konkurencji.

Teraz Allegro uszczelnia system ocen. Koniec z manipulowaniem

System Allegro mocno polega na opiniach produktowych, które mogą wystawiać kupujący. Jednocześnie - można je też oceniać, co pokazuje innym klientom, które opinie warto brać pod uwagę, a które nie. To z kolei mogło być wykorzystywane do manipulacji i plusowania tych opinii, które chce autor, ponieważ plusy mógł dawać każdy (a więc - i specjalnie założone do tego konta).

Teraz, jak możemy przeczytać w informacji na stronie platformy, "Do tej pory opinie produktowe mógł oceniać każdy, kto ma konto na Allegro. Teraz mogą to zrobić tylko kupujący, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy chociaż raz zrobili zakupy na Allegro – złożyli zamówienie, opłacili je i odebrali". To oznacza, że rola pustych "troll kont" jeszcze się zmniejsza, a konsumenci zyskują większą pewność co do tego, że wystawione opinie są autentyczne i oceniane przez ludzi, którzy faktycznie używają Allegro.