Nazwy telefonów to dziś kuriozum. Na szczęście jest światełko w tunelu

Nazwa jest nieodłączną częścią produktu i często jej dobór jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o końcową sprzedaż produktu. Niestety, jeżeli chodzi o elektronikę użytkową, taką jak monitory, drukarki czy nawet laptopy, to często w tym wypadku jest z tymi nazwami bardzo źle. Jednak niektóre kategorie, jak chociażby smartfony, trzymały się jeszcze w miarę dobrze, stosując proste i w większości – przejrzyste nazewnictwo. Niestety, w ostatnim czasie nałożyło się kilka czynników, które sprawiły, że nazwy i tych urządzeń nie tylko stały się wręcz śmieszne, ale w dużej mierze – wręcz trudne do zapamiętania. Złożyło się na to kilka czynników.

Po pierwsze – pojawienie się 5G

Dziś nikt już nie chwali się, że jego urządzenie pozwala odbierać sygnał LTE. Jest to po prostu ogólnie przyjęta norma dla nowo wychodzących urządzeń. Dlatego, aby się od nich odróżnić, smartfony z łącznością 5G dostały do nazwy obowiązkowy człon „5G”. Jako, że nie wszystkie marki jeszcze posiadają takie smartfony, to jestem zdania, że ta moda na obowiązkowe dodawanie 5G szybko się nie skończy. Na tej samej zasadzie często dodawane są do serii poszczególne funkcjonalności: Zoom, NFC czy Power.