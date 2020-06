Kiedy producenci się w końcu nauczą, że nazwa produktu ma znaczenie?

W dziale socjologii poświęconej konsumpcjonizmowi dóbr luksusowych istnieje rozdział opisujący relacje na linii konsument – dobro. Wielu socjologów zgadza się z twierdzeniem, że dzięki nabyciu danego dobra, ludzie nie tylko czują, że przynależą do danej grupy społecznej, ale też identyfikują siebie i swój status właśnie za pomocą danego dobra. Dlatego też na Facebooku możemy spotkać zdjęcia profilowe których ważnym elementem jest samochód czy telefon. Dlatego też właśnie marki (a nawet konkretne modele) samochodów mają swoje fankluby, a firmy takie jak Apple zbudowały przez lata wierne grono użytkowników. Co jednak sprawia, że jednym przedsiębiorstwom udaje się taki fanklub zbudować, a innym – już niekoniecznie? Wydaje mi się, że znalazłem po części odpowiedź na to pytanie.

Przede wszystkim – użytkownik musi wiedzieć, czego używa

Opowiem o co mi chodzi na przykładzie. Przez lata korzystałem z laptopa marki Asus, model R510J. Skąd wiem, że to R510J? Taki napis widniał bowiem na tylnej klapie urządzenia. Jest to świetny sprzęt który w 100 proc. spełniał postawione przed nim zadania. Jednakże tutaj widać największy problem firm takich jak Asus – nazwa tego produktu wygląda jakby projekt manager z całej siły uderzył czołem w klawiaturę i to, co mu wyszło wkleił na produkt. Ja rozumiem, że przy tak rozproszonym portfolio trzeba jakoś radzić sobie z porządkowaniem chaosu, ale mam wrażenie, że większość producentów kompletnie zapomina, że nazwa to pierwszy i jeden z najważniejszych filarów skutecznego brandingu. Jak mam identyfikować się z marką urządzenia które lubię, skoro nie jestem w stanie zidentyfikować, czym ono naprawdę jest. Czy R510K jest lepsze? Czy w ogóle istnieje? Czy może kolejny model to R520 czy 610? Co znaczy R na początku? Nie mam pojęcia

„Pójdź na stronę producenta to się dowiesz, blogerze” – zakrzyknie część z was. I słusznie, tak bym zrobił, gdyby taki model na stronie Asusa… w ogóle był. Tak. Pomimo tego, że taki laptop był w sprzedaży, na witrynie nigdy nie pojawiło się coś takiego jak R510J. Najbliższe co udało mi się znaleźć to R510JK, co jeszcze dodatkowo narobiło w mojej głowie mętliku, ponieważ nie wiedziałem, że na końcu literki mogą być dwie – takiej opcji w ogóle nie brałem nawet pod uwagę. Jeszcze śmieszniej zrobi się, gdy powiem wam, że powodem tej sytuacji jest fakt, że nigdy nie było laptopa takiego jak R510J. Nie i już. Jeżeli na tym komputerze zalogujecie się na konto Microsoft, to to urządzenie zaraportuje tam, że nazywa się X550JK. I to by się zgadzało z rzeczywistością – taki model faktycznie widnieje na stronie producenta i jego specyfikacja techniczna zgadza się z tą w moim laptopie. Innymi słowy – to mój sprzęt.