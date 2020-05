Jako, że mamy za sobą patriotyczny weekend majowy, naszło mnie na rozmyślania o tym, jako to jest z tą polską branżą elektroniki konsumenckiej. Jeszcze zanim wybuchła ogólnoświatowa pandemia, to przechodząc się alejkami w dowolnym sklepie z elektroniką mogliśmy wziąć do ręki telefon chiński, koreański, japoński, amerykański i… to by było na tyle. No, jeszcze jest HTC, które ma siedzibę na Tajwanie, ale nie będę się w to zagłębiał, ponieważ ten post ten nie ma dotyczyć sytuacji geopolitycznej Państwa Środka, a czegoś zgoła innego.

Gdzie się podziały tamte smartfony

Wracając do dni, w których kiedy telefon upadł na podłogę to pękała podłoga, mogliśmy dzwonić do naszych znajomych z komórek francuskiego Alcatela i Sagema, niemieckiego Siemensa, fińskiej Nokii czy holenderskiego Phillipsa. Dziś z nich wszystkich na rynku pozostał… nikt. Jeszcze nie tak dawno na placu boju mieliśmy Alcatela, jednak ten trafił pod skrzydła Nokii i dziś jest tylko marką w portfolio TCL, a sama Nokia to jak wiadomo HMD Global. Stawia to Europę w naprawdę nieciekawej sytuacji, jeżeli chodzi o produkcję tak ważnego dziś urządzenia, jakim jest smartfon. Nie ma się co dziwić, że państwa takie jak Chiny się bogacą, skoro bez walki oddajemy im swój potencjalny udział w tak dużym torcie.