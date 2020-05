DuckDuckGo – zaczęło się od wyszukiwarki

Czy tego chcemy czy nie, we współczesnym świecie dużo ważniejsza od samej wiedzy jest umiejętność szybkiego jej pozyskania. Pojawienie się na rynku wyszukiwarki Google 20 lat temu nie było rewolucją (wcześniej istniało m.in. Yahoo), ale podejście firmy do tematu wyszukiwania na dobre zmieniło sposób, w jaki ludzie korzystają z internetu. Niestety, na przestrzeni lat zmiany, jakie zaszły w firmie sprawiły, że część osób zaczęła kwestionować sens użytkowania jej produktów. Głównym punktem zapalnym była znana już ponad 10 lat temu chęć Google do zbierania danych swoich klientów. Dlatego też w 2008r. w Pensylwanii Gabriel Weinberg postanowił stworzyć projekt, który byłby odpowiedzią na potrzeby ówczesnych internautów przy zachowaniu tego, co dla nich ważne – prywatności.