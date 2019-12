Co oglądać w święta – najlepsze filmy i seriale na Amazon Prime Video

Wybór poniższych tytułów był dość łatwy, bo skupiliśmy się na najlepiej ocenianych filmach i serialach przez społeczności portali z bazami filmowymi. Nie jest to co prawda najbardziej sprawiedliwa metoda wyboru produkcji, ale jest to dość skuteczne kryterium, ponieważ dzięki setkom tysięcy głosów można wskazać te rzeczywiście najbardziej atrakcyjne dla szerokiej publiczności tytuły.

Najlepsze 20 seriali na Amazon Prime Video

Zestawienie najlepszych seriali na Amazon Prime Video dzieli się na dwie kategorie. Są to świetne, lecz najczęściej mało znane oryginalne produkcje Amazonu oraz prawdziwe klasyki wśród seriali, które powinien znać każdy. Do tych drugich należą bez wątpienia dwa najlepsze, moim zdaniem, sitcomy na świecie „The Office” (wersja amerykańska) i „Seinfeld„, a także”House” i „Tacy jesteśmy”. Do autorskich seriali, dostępnych tylko na Prime Video zaliczają się natomiast m. in. „Wspaniała pani Maisel”, „Bosch”, „Undone”, „Patriota” czy „The Boys„. „The Expanse„, czyli serial sci-fi przejęty przez Amazon właśnie otrzymał 4. sezon, który jest świetnie odbierany. Z programów rozrywkowych warto wspomnieć ” The Grand Tour”, gdzie trójka byłych prowadzących „Top Gear” nadal nie traci werwy. Niedawno dodany „Nie z tego świata” liczy już 15. sezonów, ale najwyraźniej nadal jest godny polecenia.

1 The Marvelous Mrs. Maisel Wspaniała pani Maisel 2017 8,8 2 The Office Biuro 2005 8,8 3 Seinfeld Kroniki Seinfelda 1989 8,8 4 The Boys The Boys 2019 8,8 5 Friday Night Lights Friday Night Lights 2006 8,7 6 Downton Abbey Downton Abbey 2010 8,7 7 House M.D. Dr House 2004 8,7 8 Fleabag Współczesna dziewczyna 2016 8,7 9 This Is Us Tacy jesteśmy 2016 8,7 10 The Grand Tour The Grand Tour 2016 8,7 11 The Shield Świat gliniarzy 2002 8,7 12 Parks and Recreation Parks and Recreation 2009 8,6 13 Justified Justified: Bez przebaczenia 2010 8,6 14 Community Community 2009 8,5 15 Mr. Robot Mr. Robot 2015 8,5 16 Bosch Bosch 2014 8,4 17 Supernatural Nie z tego świata 2005 8,3 18 The Expanse The Expanse 2015 8,3 19 Undone Undone 2019 8,3 20 Patriot Patriota 2015 8,3

Najlepsze 20 filmów na Amazon Prime Video

Znajdujących się na dwóch pierwszych pozycjach produkcji nie trzeba chyba nikomu przedstawiać – „Ojciec Chrzestny” oraz druga część tej trylogii przodują w zestawieniu na Prime Video. Podium zamyka „Pulp fiction”, ale w dalszej kolejności znajdziemy świetne tytuły, jak „Forrest Gump”, „Podziemny krąg” czy „Gladiatora”. Nie zabrakło klasyków pokroju „Powrotu do przyszłości” i „Szeregowca Ryana”. Oczywiście, że znalazł się tutaj drugi Terminator i „Bękarty wojny”. Lata 90. reprezentuje bardzo dobry film „American Beauty”, a jeśli macie ochotę na trochę przygody to losy Indiany Jonesa będą w sam raz dla Was.

1 The Godfather Ojciec chrzestny 1972 9,1 2 The Godfather: Part II Ojciec chrzestny II 1974 8,9 3 Pulp Fiction Pulp Fiction 1994 8,8 4 Forrest Gump Forrest Gump 1994 8,7 5 Fight Club Podziemny krąg 1999 8,7 6 Life Is Beautiful Życie jest piękne 1997 8,5 7 Gladiator Gladiator 2000 8,5 8 Back to the Future Powrót do przyszłości 1985 8,5 9 Saving Private Ryan Szeregowiec Ryan 1998 8,4 10 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę 1964 8,4 11 Once Upon a Time in America Dawno temu w Ameryce 1984 8,4 12 Terminator 2: Judgment Day Terminator 2: Dzień sądu 1991 8,3 13 Taxi Driver Taksówkarz 1976 8,3 14 Inglourious Basterds Bękarty wojny 2009 8,3 15 Raiders of the Lost Ark Poszukiwacze zaginionej Arki 1981 8,2 16 Heat Gorączka 1995 8,2 17 L.A. Confidential Tajemnice Los Angeles 1997 8,1 18 No Country for Old Men To nie jest kraj dla starych ludzi 2007 8,1 19 American Beauty American Beauty 1999 8,1 20 Indiana Jones and the Last Crusade Indiana Jones i ostatnia krucjata 1989 8,1

