Najłatwiejszy sposób na aplikacje Google na smartfonach Huawei

Googlefier ratunkiem na smartfon Hauwei bez Google

Sposobów na instalację aplikacji Google na smartfonach Huawei jest kilka, ale nigdy nie było to specjalnie proste, szybkie i przyjemne. Stworzony przez jednego z członków forum XDA Developers Googlefier taki właśnie ma być. Po instalacji oprogramowania wystarczy dać mu odpowiednie zgody, a później kierować się kilkoma krokami wyświetlanymi na ekranie. Program korzysta z metody wykorzystującej LZ Play, które znamy jeszcze z czasów poprzednika – Mate 30. Po zaliczeniu wszystkich kroków, w telefonie pojawia się Sklep Google Play z możliwością zalogowania się na konto Google, a co za tym idzie opcja instalacji wszystkich potrzebnych aplikacji Google. Jeśli ktoś będzie miał jakieś problemy, na pewno przyda się materiał wideo z instrukcją, jak sobie z tym poradzić:

Członkowie forum XDA Developers przetestowali Googlefier na Huawei P40 Pro i tablecie MatePad Pro działających na EMUI 10 i cały proces instalacji nie zajął im więcej niż 5-7 minut. Rekomendowane jest rozpoczęcie instalacji na telefonie przywróconym do ustawień fabrycznych i zrobionym backupem wszystkich danych. Googlefier działa zarówno na smartfonach Huwei, jak i Honor, a pobierzecie go z tego linka.

Przeczytaj też: Nie odróżniłbym od reszty, gdyby nie brak ulubionych aplikacji. Recenzja Huawei P Smart 2021

Czy da się korzystać ze smartfona Huawei bez usług Google?

Tak. Nie wierzcie w informacje o tym, że pozbawione usług Google smartfony Huawei to cegły, z którymi nic nie da się zrobić. Problemy z nimi nie wynikają z braków w sprzęcie, bo niezależnie od półki cenowej, to jedne z najlepszych smartfonów w swoim segmencie. Szczególnie, że można je kupić w fajnych promocjach (no może akurat nie Mate 40 Pro), więc warto rozważyć zakup. Trzeba jednak wziąć wszystkie „za” i „przeciw”, a następnie ocenić, czy niższa cena jest warta albo kombinowania, albo przesiadania się na inne aplikacje czy rozwiązania. AppGallery, czyli autorski sklep Huawei cały czas się rozwija, oferuje mnóstwo fajnych promocji, na których można zdobyć sporo voucherów. Chińska firma bardzo mocno walczy o użytkownika, nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej by ktoś tak intensywnie promował swój własny sklep. Ale jednak ten ma wciąż spore braki i użytkownicy odbijają się od niego szukając popularnego oprogramowania czy gier, z których korzystali wcześniej. Niech za przykład posłuży tu wciąż popularne Pokemon GO, którego nie dość że nie ma w AppGallery, to nawet gdyby był – nie będzie działać, bo korzysta z usług Google. Dla mnie nawet rewelacyjna cena smartfona Huawei nie byłaby powodem, dla którego porzuciłbym wieloletnie przyzwyczajenia, opłacone miejsce na Dysku Google czy aplikację mobilną Gmail i świetnie działającą pocztę od Google. O Mapach Google nawet nie wspominam, bo za każdym razem kiedy niechcący kliknę w telefonie Mapy Apple, czym prędzej je zamykam i uruchamiam program Google.

źródło