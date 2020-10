Huawei Mate 40 Pro – pierwsze wrażenia. Przepiękny smartfon, który wymaga zmiany wielu narzędzi i przyzwyczajeń

Mimo że regularnie gram na smartfonie i bardzo cenię sobie ten sposób rozrywki, moją ulubioną grą ostatnich miesięcy jest Pokemon Go. To tytuł któremu w tym roku poświęciłem najwięcej czasu w tym roku — to gra z którą spaceruję, to gra w której irytuję się gdy przegrywam w PvP. To także gra która do działania potrzebuje usług Google, więc na Huawei Mate 40 Pro z niej nie skorzystamy. I takich przykładów są dziesiątki. Oczywiście są alternatywy: po co odpalać Pokemony, skoro mogę nie grać wcale — albo wbijać kolejne godziny w Genshin Impact (to akurat działa wzorowo na Mate 40 Pro). Po co korzystać z Gmaila, skoro mogę korzystać z innego programu pocztowego. Po co korzystać z FreeNow, skoro mogę korzystać z iTaxi itd. — problem polega na tym, że to wymaga nauki życia ze smartfonem na nowo. Nie mówiąc już o tym, że bank z którego korzystam wciąż nie ma aplikacji w AppGallery, podobnie jak Revolut z którego chciałem skorzystać w ramach alternatywy. No i, oczywiście, bank też można zmienić.