iPhone 11 – recenzja po trzech miesiącach

Nie rzuciłem się na iPhone 11 na premierę. Odczekałem chwilę, rozważyłem wszystkie za i przeciw, a następnie postanowiłem powrócić na smartfonowe łono Apple. A nie miałem swojego iPhona od modelu 4S, sporo więc się w temacie zrobiło. Tym samym nie tylko telefon był dla mnie nowy, ale i iOS, którego (no może poza zakupem najtańszego iPada wiosną 2019 roku) nie używałem dłużej od wielu lat.

Już przy okazji zwykłej recenzji iPhone 11 mówiłem wprost, że o wyborze tego a nie innego modelu zdecydowała cena. 3599 złotych to kwota, którą jestem w stanie wydać na telefon – czy się to w najbliższych latach zmieni i kiedyś zdecyduję się na dużo droższy model Pro? Tego nie wiem, póki co jednak zostaję nie tyle przy bazówce, co przy jedenastce i nie zamierzam wracać do Androida.

Przygotowałem dla Was materiał, w którym podsumowuję te trzy miesiące z iPhonem 11. Co mi w nim pasuje, co denerwuje – no i oczywiście odpowiadam na pytanie „czy jestem zadowolony z zakupu?”. Mam nadzieję, że taki film będzie bardziej przydatny niż normalna recenzja, którą robi się po zdecydowanie krótszym obcowaniu ze sprzętem.

