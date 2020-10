Pobieraj popularne aplikacje w AppGallery, zgarniaj świetne nagrody i bonusy

Przewóz osób bazujący na aplikacji to dla wielu osób codzienność, dzięki której mogli pożegnać się z klasycznymi taksówkami, długim czasem oczekiwania czy kontaktem telefonicznym z dyspozytornią. Bolt (wcześniej Taxify) to jedna z najpopularniejszych w Polsce usług tego typu, gdzie przez aplikację można zamówić tani, błyskawiczny i bezpieczny przejazd. W promocji AppGallery można natomiast zgarnąć dwa vouchery upoważniające do 10 zł zniżki na dowolne przejazdy. Vouchery można wykorzystać do 1 listopada 2020 roku. A zapewniam Was, że warto – zawsze miło kiedy z finalnej kwoty przejazdy znika 10 złotych, a my płacimy mniej niż normalnie.

Czy warto skorzystać z promocji w AppStore?

Biorąc pod uwagę jak niewiele trzeba zrobić żeby zgarnąć bardzo fajne nagrody i bonusy, pytanie wydaje się być kompletnie bezsensowne. Ja zawsze byłem fanem promowania swojego produktu w taki sposób, by korzystali na tym użytkownicy. I tu muszę przyznać, że Huawei poszedł ciekawą drogą, a osoby korzystające z AppGallery mogą zebrać naprawdę konkretne promocje, które dają im sporo bonusów na przeróżne usługi czy zakupy. Nie wygląda też na to, by Huawei rezygnował z tego typu promowania swojej platformy, pozostaje więc mieć oczy szeroko otwarte by upolować kolejne promocje.

Tekst powstał we współpracy z Huawei