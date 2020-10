Nie odróżniłbym od reszty, gdyby nie brak ulubionych aplikacji. Huawei P Smart 2021 – recenzja

Recenzowanie smartfonów Huaweia jest nie lada wyzwaniem po tym, jak telefony tej firmy zaczęły polegać na własnym sklepie z aplikacjami i nie oferują dostępu do usług Google. Korzystanie z nich to może nie tyle uzależnienie, co wygoda, ale zmiana przyzwyczajeń i środowiska jest możliwa. Pytanie, czy będę na to gotowy i w jakim stopniu dane urządzenie będzie w stanie mnie do tego przekonać. Huawei P Smart 2021 to telefon, za który nie musimy dużo zapłacić, a najważniejsze atuty w teorii mogą zrobić na kliencie wrażenie.

Ten smartfon to była świetna decyzja! Recenzja Samsung Galaxy S20 FE

Duży, wyraźny i przyjemny dla oka ekran w Huawei P Smart 2021