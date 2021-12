Poznaliśmy dzisiaj listę najgorzej ocenianych gier 2021 roku według platformy Metacritic. Jak ustaliło Video Games Chronicle, jednym z największych tytułów znajdujących się na liście jest Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Ciężko się dziwić, biorąc pod uwagę wszystkie ruchy Rockstara przy premierze oraz przede wszystkim finalną jakość produkcji. Co prawda firma z wielkim R w logo przeprosiła za to co stało się z odświeżoną trylogią klasycznych części serii, bijąc się w pierś i starając się zrekompensować wszystko fanom. Nie zmieni to jednak tego, że to co zaserwowali graczom wraz z Grove Street Games, to nieśmieszny żart.

Na samej szczycie listy znajduje się jednak eFootball 2022. Ciężko się dziwić - Konami miało świetny plan przejścia na darmowy tryb, czym mieli bardzo zagrozić Fifie od Electronic Arts. Tytuł okazał się pełny błędów, z beznadziejną rozgrywką rodem ze smartfonów i bazą zaledwie 9 klubów piłkarskich. Ciężko poświęcić tej grze więcej czasu niż 15 minut, stąd wcale nie dziwi jej najwyższe miejsce na podium.

Pełna lista najgorzej ocenianych gier w 2021 roku na Metacritic prezentuje się następująco:

eFootball 2022 – średnia ocen na poziomie 25% Werewolf: The Apocalypse – Earthblood – średnia ocen na poziomie 42% Balan Wonderworld - średnia ocen na poziomie 44% Of Bird and Cage – średnia ocen na poziomie 44% Demon Skin – średnia ocen na poziomie 48% PixelJunk Raiders – średnia ocen na poziomie 49% The Unexpected Quest – średnia ocen na poziomie 49% Taxi Chaos – średnia ocen na poziomie 51% Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – średnia ocen na poziomie 52% Arkham Horror: Mother’s Embrace – średnia ocen na poziomie 53% GTA: The Trilogy – Definitive Edition – średnia ocen na poziomie 53% Necromunda: Hired Gun – średnia ocen na poziomie 55%

Zgadzacie się z ocenami na Metacritic? Jeśli brakuje Wam tutaj jakieś pozycji lub uważacie że któraś z gier znalazła się tutaj niesłusznie, koniecznie dajcie znać w komentarzach.