GTA: The Trilogy jest tak złe, że Rockstar przywraca do sklepu stare wersje

Tydzień po premierze, Rockstar zabiera głos i komentuje fatalną sytuację Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Nie dość, że studio przeprasza, to ogłasza również przywrócenie starych wersji na PC.

Recenzja Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition przygotowana przez Kacpra nie pozostawia złudzeń, że odświeżone gry nie spełniają oczekiwań i daleko im do oryginałów. Te z perspektywy czasu wydają się archaiczne i przestarzałe technologicznie, tak w 2021 r. z powodzeniem mogłyby zainteresować nowych i graczy. Choć o gustach się nie powinno dyskutować, mogę śmiało powiedzieć, że klasyczne wydanie trylogii GTA broni się samo. Bardziej niż to, co zaserwowało nam w ostatnim tygodniu studio Rockstar Games wraz z Grove Street Games. I wcale nie jestem zaskoczony, że przedstawiciele tej firmy postanowili zabrać głos i przeprosić - pytanie tylko czy nie za późno.

W dzisiejszym oświadczeniu Rockstar Games przeczytać można, że twórcom serii jest przykro, że całej sytuacji doszło. Co ciekawe, przyznają otwarcie, że wydane w zeszłym tygodniu gry nie spełniają także ich standardów. To, muszę przyznać, zaskakuje mnie najbardziej. Mimo wszystko ktoś nad produkcją Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition czuwał i ją nadzorował. Musiał też zaakceptować stan, w jakim gra trafiła do sklepów. A za to opowiada przede wszystkim Rockstar Games - twórcy serii.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition do poprawy. Rockstar Games przeprasza

Rockstar Games zapowiada szereg poprawek. Mają doprowadzić GTA III, San Andreas i Vice City do takiego stanu, by można było o nich powiedzieć, że zasługują na miano "Edycji Ostatecznej" i spełniają najwyższe standardy. Pierwsza aktualizacja ma pojawić się w przeciągu kilku najbliższe dni i rozwiąże szereg problemów, z którymi borykają się gracze. Studio jednocześnie informuje, że zdecydowało się na przywrócenie trzech klasycznych odsłon trylogii GTA do swojego sklepu Rockstar Store. I to w jednym pakiecie. Nie wiadomo ile będzie on kosztował. Wiadomo natomiast, że każdy, kto do 30 czerwca przyszłego roku kupi Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition bezpośrednio w Rockstar Store, otrzyma je za darmo. Dotyczy to także tych osób, które odświeżoną trylogię już kupiły. Wszystkie gry dostępne będą do pobrania i zagrania w Rockstar Games Launcher.

Przy okazji przedstawiciele studia wzywają, by wstrzymać się z atakami personalnymi i kierowaniem gróźb w kierunku ekipy odpowiedzialnej za stworzenie The Definitive Edition. Nie da się ukryć, że część społeczności graczy od samego początku wylewała swoje żale i frustracje w niedopuszczalny sposób. To, że ekipa z Grove Street Games nie udźwignęła tego projektu, bez względu na okoliczności, nie usprawiedliwia takiego zachowania. Czy to w mediach społecznościowych, czy też poza siecią.