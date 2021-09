eFootball 2022 debiutuje dziś na konsole oraz PC. Grę pobierzecie za darmo na najnowsze PS5 i Xbox Series X|S, jak również PS4 i Xbox One. Według zapowiedzi Konami, nowa odsłona gry piłkarskiej to nowy silnik, nadchodzące solidne aktualizacje i dobra zabawa przy rozwoju swojego zespołu oraz własnych umiejętności. Przed premierą niektórzy mówili nawet, że rewolucja, jaką stosuje Konami, może doprowadzić do zmiany taktyki przez EA przy premierach FIFY. Pierwsze reakcje na następcę PES-a, czyli eFootball 2022 zwiastują jednak co innego.

Pierwsze wrażenia po eFootball 2022 - fatalne

Sieć jest już pełna od pierwszych wrażeń i materiałów wideo, które nagrano w ciągu kilku ostatnich godzin. Widzimy na nich sporo błędów w grze, bo Konami nie dało rady dopracować działania nowego silnika, a w dodatku zawartość jest na tyle okrojona, że niektórzy uznali to za solidną wadę gry. Trudno przyznać im rację, bo było jasne, że darmową wersję należy potraktować jako demo, do którego później będzie można dokupić DLC rozbudowujące listą zespołów, zawodników i aren piłkarskich, ale festiwal błędów i bugów nie pozostawia złudzeń - eFootball 2022 jest na tę chwilę sporym problemem dla Konami.

I to właśnie te problemy, a także brak prawdziwej rewolucji, której się spodziewano, stawia grę półkę niżej, niż produkt EA. Od lat FIFA jest popularniejszym i zdaniem wielu lepszym produktem i chyba ten rok nie będzie odstępstwem od tej reguły. Po zapoznaniu się z grą mogę napisać, że również napotkałem mniejsze lub większe problemy z gameplay'em, a to nie zachęcało mnie do dalszej rozgrywki. Od lat wybieram FIFĘ, więc moje zdanie nie jest do końca obiektywne, ale po dość udanej wersji z 2019 roku, w której spędziłem sporo czasu ogrywając Ligę Mistrzów, bo jej w FIFIE jeszcze nie było, nie przejawiam sympatii do tego, co oferuje eFootball 2022.

Gracze na Steamie są dla eFootball 2022 bezlitośni

Gra nie wygląda też za dobrze pod względem wizualnym - obsługiwana rozdzielczość nie przekracza 900p, a gdyby zacytować niektóre z komentarzy na Steamie, to dowiedzielibyście się, że gra posiada oprawę graficzną na poziomie gier ze smartfonów. Czy faktycznie jest tak źle? Raczej nie, ale do zachwytów daleko.

A właśnie wątek ocen gry na Steamie jest dość ciekawy, ponieważ na tę chwilę gra ma blisko 4 ocen i przeważają te negatywne. Nie brakuje narzekań na problemy ze stabilnością gry, która w wersji pecetowej się wyłączała, a także na kłopoty z rozłączaniem podczas spotkań online. Model kolizji, poruszanie się zawodników, mało realistyczne zachowania piłkarzy i brak odzwierciedlenia rzeczywistych cech największych gwiazd to kolejne punkty na liście obok powtórzonych animacji i braku nowości w komentarzu. Niektórzy zawiedli się na tej grze bardziej, niż na Cyberpunku 2077, a to już spore osiągnięcie. Jestem bardzo ciekaw, jak na to wszystko zareaguje Konami...