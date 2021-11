Premiera GTA: The Trilogy jutro. O grach jak było cicho, tak nadal jest

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition debiutuje jutro. Kolekcja odświeżonych, trzech gier z ery PlayStation 2 trafi teraz na nową generacje konsol i PC. Rockstar Games nabrało wody w usta i o grach wiele nie mówi. Wie natomiast, że i tak sprzedadzą się doskonale.

Gdy kilka tygodni temu informowaliśmy was o plotkach dotyczących odświeżenia trylogii GTA, szybko okazało się to prawdą. Rockstar Games potwierdziło, że wraz ze studiem Grove Street Games pracuje nad wachlarzem ulepszeń. Mowa tu między innymi o nowym oświetleniu oraz otoczeniu, teksturach w wysokiej rozdzielczości, zwiększonym dystansie renderowania, sterowaniu i celowaniu w stylu Grand Theft Auto V. Trailer opublikowany wraz z zapowiedzą gier nie zdradzał zbyt wiele. Zmiany były widoczne już na pierwszy rzut oka, ale nie robiły większego wrażenia. Fani od tamtego czasu wyczekiwali nowych informacji, w tym fragmentów rozgrywki, które pokazałyby jak tytuły z ery PlayStation 2 wyglądają w obecnych warunkach. Tym bardziej, że przez ostatnie lata powstało tyle modyfikacji fanowskich wyciskających z silnika GTA III ostatnie soki. Niektóre z nich sprawiają, że nawet w 2021 r. gry prezentują się nienagannie.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Premiera już 11 listopada

Niestety. Rockstar Games zdecydowało się na politykę milczenia i o odświeżonym Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition nie mówi prawie nic. Od czasu zapowiedzi na próżno szukać jakichkolwiek oficjalnych szczegółowych informacji na temat gier. Mamy same domysły i plotki. Głównie w kontekście licencjonowanych piosenek, które były ważnym elementem wszystkich trzech gier. W sieci pojawiła się dziś lista utworów, które są dostępne w trzech grach. Jeśli liczyliście, że po Vice City jeździć będziecie w towarzystwie Billie Jean Michaela Jacksona, to muszę was zmartwić. Część dostępnych piosenek w oryginałach nie powróci do odświeżonej trylogii.

Twórcy, poza tym, co pokazuje trailer, nie zdradzają nic na temat konkretnych zmian i usprawnień. Pojedyncze zrzuty ekranu z rozgrywki, które pojawiły się na stronach sklepów, nie wróżą daleko idących zmian w wyglądzie miast i postaci, a w niektórych przypadkach wyglądają... mało zachęcająco.

To, czego nie robi Rockstar, zrobili gracze. W szczególności ci, którzy do kopii Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition dostali się przed oficjalną premierą. W sieci pojawiły się materiały z rozgrywki pozwalające ocenić, jak dużo pracy włożyło studio Grove Street Games w odświeżenie klasyków. Jak wygląda trylogia GTA na nowych konsolach? Widać to na trzech materiałach wideo.

Przyznam szczerze, że taka polityka firmy wcale mnie nie zachęca do wydania 269 zł na "kota w worku". Co więcej, dziwię się, że studia wciąż w to brną tak uporczywie. Po wizerunkowym fiasko CD Projekt RED i premierze Cyberpunk 2077 spodziewałem się lepszego podejścia do tematu komunikacji na linii producent - odbiorca. Chciałbym wiedzieć za co płacę i czego mogę oczekiwać za wydane pieniądze. Z drugiej jednak strony studio Rockstar Games i stojące za nim Take-Two Interactive Software zdaje sobie sprawę, że nie ważne, jakie okaże się Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition po premierze, ale i tak sprzeda się znakomicie.

GTA to kura znosząca złote jaja. Nie trzeba o grze mówić, by się sprzedała

GTA V, które w przyszłym roku trafi na nową generację konsol, jest tego doskonałym przykładem. Gra oryginalnie wydana została w 2013 r. na konsole PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC. 8 lat później wciąż przynosi obu firmom ogromne zyski. To wciąż jedna z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów ustępująca jedynie Minecraftowi. Do tej pory sprzedano ponad 150 milionów kopii GTA V.

Premiera Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition już jutro, 11 listopada. Gra pojawi się na konsolach poprzedniej i obecnej generacji. Będzie dostępna na PlayStation 4 i 5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch oraz PC w wersji cyfrowej. Wydanie pudełkowej wersji planowane jest na 7 grudnia. W skład trylogii wchodzą: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition za darmo. Gdzie można szukać gier?

Jeśli jesteście abonentami usług Xbox Game Pass, to w Grand Theft Auto: San Andreas zagracie za darmo już jutro. Subskrybenci PlayStation Now, które wciąż nie jest oficjalnie dostępne w Polsce, otrzymają w ramach abonamentu Grand Theft Auto III. Gra w usłudze pojawi się 7 grudnia.